Javier Corral Jurado, ex Gobernador de Chihuahua, presentó su renuncia este jueves al Partido Acción Nacional, del cual fue militante desde 1982, un total de 41 años.

“Les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional; envío a tod@s mis compañer@s de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las razones”, dijo en redes sociales.

”El partido está enredado con el PRI más corrupto de la historia. En realidad no estoy renunciando al PAN. Ese dejó de existir. A lo que he renunciado es al PRIAN”, acusó en una carta dirigida a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN.

”Por las oportunidades que me brindó y todo lo abrevado doy las gracias y cierro mi ciclo en Acción Nacional. Siento orgullo de haber militado 41 años en el que durante mucho tiempo fue el mejor partido político de México, destacado por sus aportes a la democracia en el país”, dijo.

“[...] por las grandes gestas patrióticas que impulsó desde diversas trincheras, por las almas que movió en su brega, pero que lamentablemente ya no es. De hecho, su actual fisonomía y actuar lo hacen irreconocible frente a sus propios principios y valores éticos. El PAN que nos convocó ya no existe, es sólo un recuerdo, una entelequia”, ponderó.

”Por esta razón, he decidido apartarme de sus filas, quedarme, considero, sería en cierto modo traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma, ser cómplice de su degradación”, planteó, quien también señaló que respetaba a quienes albergaban la esperanza de una reconstitución ética y moral del PAN.

”En mi caso la he perdido por completo. Esa batalla está perdida, porque la evolución es cada vez hacia lo peor; se ha enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Nunca en la historia de esta institución fundada por el chihuahuense Manuel Gómez Morín, y que tuvo como líderes a varias de las mentes más brillantes de México, habíamos tenido dirigentes tan mediocres y cínicos como los de ahora”, insistió.

Corral Jurado consideró como una “vergüenza infinita terminar fundidos con el PRI más corrupto de la historia; ninguna razón política, ni lealtad institucional, puede hacer compatible con la integridad personal, apoyar esa alianza que la única utilidad práctica que tendrá será reinstalar en el Congreso a varios de los personajes más cuestionados de ambos partidos”.

“Es la alianza de las antípodas que, a quien ha desdibujado ante la sociedad, es al PAN y ha terminado asemejándose a su antiguo adversario histórico. Es una alianza que no reconoce ningún pasado de dignidad”, enfatizó.

Añadió que dicho alianza “ha dado pie a que un grupo de empresarios que ha sabido tripular la medianía y las debilidades éticas de los dirigentes partidistas, aprovechen el escenario para la manipulación del Partido y para impulsar desde ahí su agenda y la defensa estricta de sus intereses económicos”.

Corral Jurado también acusó que él no podría decirse de “izquierda”, porque tenía “muchos valores del humanismo político cristiano”, pero “hoy por hoy” se veía más con un proyecto de izquierda que uno de “derecha” que apostaba a los privilegios y a la impunidad.

“Seguiré participando en la vida política y militando en el interés público pero sin pertenencia partidista ninguna”, agregó el ex gobernador de Chihuahua, quien añadió que la decisión la tomó hace más de un año, “por motivos más que nada éticos”.

“La decisión que hoy formalizó ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua”, finalizó.

PERFIL DE JAVIER CORRAL

Javier Corral Jurado, de 57 años de edad, nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente, con sede en Los Mochis, Sinaloa.

Además, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1982 se afilió al Partido Acción Nacional. En 1992 fue elegido legislador local a la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en donde presidió la Mesa Directiva. En 1997 fue Diputado federal a la LVII Legislatura en la que presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y también fue integrante de los comités de Biblioteca e Informática y de Comunicación Social.

En 2000 fue elegido Senador por Chihuahua por mayoría en primera fórmula, junto a Jeffrey Jones Jones, para la LVIII Legislatura.

En 2004 ganó la candidatura del PAN a la Gubernatura de Chihuahua, siendo además postulado por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, como parte de la Coalición “Todos Somos Chihuahua”, pero fue derrotado en las elecciones por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Reyes Baeza Terrazas.

Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la que también ha sido su tesorero, presidente durante el periodo de 2006 a 2009 y actualmente parte de su Consejo Consultivo.

Fue Diputado federal de 2009 a 2012, en donde presidió la Comisión de Gobernación. Al mismo tiempo, fue miembro de las comisiones de Comunicaciones, Radio, Televisión y Cinematografía, Acceso Digital, Seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

En julio de 2012 recibió constancia que lo acreditó como Senador de la República, electo para la LXII Legislatura, cargo que ocupa a partir del 1 de septiembre del mismo año, en el que fungió como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y miembro de las comisiones de Gobernación y Educación.

En 2015 compitió contra Ricardo Anaya Cortés en una elección interna por la dirigencia del PAN, la cual perdió.

En el proceso electoral local de 2021 para su sucesión, se distanció de la candidata de su partido a sucederlo, María Eugenia Campos Galván, por la denuncia y el proceso que se le siguió a la ex alcaldesa de Chihuahua, con motivo de la presunta red de sobornos, conocida como la “nómina secreta”, para granjear apoyos políticos, supuestamente operada por el ex gobernador priista César Duarte Jáquez.

El 20 de enero de 2016, anunció que buscaría de nueva cuenta la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado de Chihuahua. El 3 de febrero del mismo año, la Comisión Permanente del PAN anunció que Corral Jurado sería el candidato a gobernador de Acción Nacional por segunda ocasión.

Fue elegido Gobernador del estado de Chihuahua, tras derrotar al candidato del PRI, Enrique Serrano Escobar. Tomó protesta como mandatario estatal el 4 de octubre de 2016, cargó que ostentó hasta el 7 de septiembre de 2021.

Renunció, el 9 de noviembre de 2023, al PAN, del cual fue militante desde 1982, un total de 41 años.