Javier Corral se desiste de impugnar el caso Maru Campos y queda firme el carpetazo

El Senador Javier Corral Jurado anunció su decisión de desistirse de la impugnación que presentó contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto al intento de detención del que fue objeto el 14 de agosto de 2024.

Con el retiro del recurso, queda firme el archivo de la carpeta de investigación que el Legislador por Morena había abierto contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el ex Fiscal estatal Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

El anuncio fue hecho público a través de un comunicado conjunto del despacho Schütte y Delsol Abogados y del propio Legislador, fechado en la Ciudad de México.

En el documento, Corral Jurado justificó la decisión en lo que calificó como una “distorsión informativa” y una “utilización mediática y política del caso” por parte de Campos Galván, quien, según el Senador, instrumentalizó el procedimiento judicial para presentarse como víctima de persecución política en la Ciudad de México mientras lo exhibía simultáneamente en Chihuahua como prueba de su exoneración.

“El Senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora”, señaló el texto del comunicado.

El caso tiene su origen en el operativo del 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral Jurado en el restaurante conocido como Gin Gin, ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

El entonces ex Gobernador calificó ese episodio como un intento de secuestro y presentó denuncia ante la FGJCDMX.

Esa dependencia, sin embargo, concluyó su investigación sin encontrar elementos para acreditar los delitos denunciados, decisión que Corral Jurado impugnó ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, derivando en la convocatoria judicial a Campos Galván.

La impugnación había sido el hilo conductor de la audiencia programada para el 29 de mayo de 2026 en la Sala de Oralidad Número 8 del edificio del PJCDMX, en la delegación Xochimilco, Ciudad de México, diligencia que no pudo celebrarse porque Corral Jurado no se presentó.

La Jueza de control Fidelina Pérez Miranda rechazó la justificación presentada por el equipo legal del legislador, quien alegó compromisos parlamentarios, y reprogramó la audiencia para el 2 de junio de 2026 a las 9:45 horas.

Al anunciar su desistimiento en esa misma fecha, la carpeta queda sin materia.

El comunicado de Corral Jurado y su despacho fue explícito en señalar que el desistimiento no implica el cierre de todos los frentes legales.

El texto advierte que “el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina” en ese expediente y que los presuntos delitos cometidos en su contra mediante el “actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República” por las denuncias que el propio Corral Jurado, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentaron en su momento.