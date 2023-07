Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó que en septiembre dejaría su cargo para buscar la Gubernatura de Tabasco por Morena.

En entrevista para el medio local XEVT, explicó que dejaría el cargo una vez que se presentara el quinto informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que se trasladara la responsabilidad de llevar a cabo la obra del Tren Maya, de Fonatur a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

“Vengo a Tabasco, voy a regresar a mi estado después de cinco años que acompañamos al Presidente [...] Hemos platicado con el Presidente esta parte y la idea es que después del informe y que ya empezamos el proceso de entrega a la Defensa, que son los que van a operar el Tren de manera integral, los aeropuertos”, indicó May Rodríguez.

“Yo termino esta parte que me encargó el presidente, y me plantea que después del informe yo me pueda retirar del cargo”, expresó en la entrevista con el medio local.