Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y ex titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, resultó ser el mejor posicionado, con 51.2 por ciento, para ser “coordinador de la Defensa de la Transformación”, es decir candidato de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), en Tabasco.

JAVIER MAY DEJARÁ FONATUR EN SEPTIEMBRE DE 2023, PARA BUSCAR GUBERNATURA DE TABASCO POR MORENA

Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó, el 11 de julio de 2023, que en septiembre del mismo año dejaría su cargo, para buscar la gubernatura de Tabasco por el partido Morena.

En entrevista para el medio local XEVT, el funcionario federal explicó que dejaría el cargo una vez que se presentara el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se trasladara la responsabilidad de llevar a cabo la obra del Tren Maya, de FONATUR a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Vengo a Tabasco, voy a regresar a mi estado después de cinco años que acompañamos al presidente [...] Hemos platicado con el presidente esta parte y la idea es que después del informe y que ya empezamos el proceso de entrega a la Defensa, que son los que van a operar el Tren de manera integral, los aeropuertos”, indicó May Rodríguez.

Yo termino esta parte que me encargó el presidente, y me plantea que después del informe yo me pueda retirar del cargo”, expresó el todavía director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en la entrevista con el citado medio local.

“NO SE NECESITA SEA INGENIERO”, DICE SEGOB POR NOMBRAMIENTO DE JAVIER MAY EN FONATUR

Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió, el 12 de enero de 2022, a Javier May Rodríguez, nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya que, según dijo, no se requería ser “ingeniero de líneas férreas” para coordinar el proyecto del Tren Maya.

El ex gobernador de Tabasco aseguró que los cambios en el gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal eran para reforzar los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, calificó a May Rodríguez como un político experimentado, honesto y un servidor público eficiente.

“Ayer se dieron algunos cambios en el gobierno federal, el primero de ellos el que comenta es el nombramiento de May que ocupaba Bienestar, será director de Fonatur, implica coordinar trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales, como el Tren Maya, pueda continuar con proceso de planeación y operación en estados del sureste”, dijo el entonces titular de la Segob.

“Javier es un político experimentado, es un compañero honesto, un servidor público eficiente que ha venido colaborando pues desde muy joven con en este movimiento, es un activo de este movimiento y es una gente que ha dado resultados y ahora pues el presidente nos pide a todos que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a buen término, lo mismo sucede con la refinería, el tren Istmo, el aeropuerto Felipe Ángel ya está la próxima hora en marzo la inauguración”, argumentó.

“También es un administrador eficiente y honesto y que el presidente le haya encargado, más que un cargo, es un encargo y que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad para todos. No se necesita que uno sea ingeniero líneas férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño, lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas a trabajar en un proyecto como este”, agregó.

“El compromiso es que el Tren Maya debe estar entrando en operación en diciembre de 2023, la obra debe estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023 y el presidente lo hace puntualmente cada semana. Hay reuniones de coordinación. Cuando menos una vez al mes se hacen giras de supervisión”, indicó López Hernández.

“Hay el planteamiento de que el día 14 se pueda estar trabajando físicamente. En el tramo sur se analiza si inicia el día 14 o el 17. Ahora el trabajo de Javier en la zona hará que se cumplan en tiempo y forma los compromisos”, apuntó el entonces titular de la Secretaría de Gobernación Federal.

Ariadna Montiel Reyes asumió, el 11 de enero de 2022, la titularidad de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, en sustitución de Javier May Rodríguez, quien a su vez sería el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que encabezaba Rogelio Jiménez Pons, que ahora fungía como subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A través de un comunicado, se informó que el titular de la SEGOB, Adán Augusto López Hernández, dio posesión de los diversos cargos, ello después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó designaciones en el Gabinete Legal y Ampliado. Por otra parte, María del Rocío García Pérez sería la nueva subsecretaria de Bienestar, en sustitución de Montiel Reyes.

¿QUIÉN ES JAVIER MAY RODRÍGUEZ?

Javier May Rodríguez asumió como titular de la Secretaría de Bienestar, del 2 de septiembre de 2020 al 11 de enero de 2022. Antes fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma institución, donde estuvo a cargo del programa Sembrando Vida.

En 1994 participó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador a gobernador de Tabasco y en la posterior marcha por la Democracia a la Ciudad de México, en la que denunciaron fraude electoral en dicho proceso.

Entre 1995 y 1999 ocupó cargos directivos en los comités estatal y municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2000 participó en la campaña a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal de López Obrador.

Ha desempeñado distintos cargos de elección popular. En 2001 fue elegido diputado a la LVII Legislatura del Congreso tabasqueño, donde presidió la Comisión de Asuntos Electorales. Asimismo, fue presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, en dos ocasiones, la primera de 2007 a 2009, y la segunda de 2016 a 2018.

En septiembre del 2018, fue Senador de la República por su estado natal en la LXIV Legislatura, cargo al que pidió licencia para incorporarse a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.