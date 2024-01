El periodista Jorge Ramos se enfrentó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por las cifras de 166 mil homicidios dolosos ocurridos en México, además de que el comunicador cuestionó la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, implementada durante la administración del Gobierno actual.

”Bueno, que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también”, respondió el Presidente al periodista, quien acusó que el actual Gobierno era el más violento en la historia, debido a que registraba un promedio diario de 80 personas asesinadas.

En su primera intervención durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Ramos polemizó respecto a que los homicidios ocurridos durante el sexenio de López Obrador, eran más de los que se registraron en la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

“Yo sé que ha dicho que hay una tendencia a la baja, pero los datos son los datos. Los números de muertos en su Gobierno es mucho mayor. Han muerto más que con Peña Nieto y Calderón. Puede reconocer que su estrategia de militarización ha fracasado, ha traído más violencia. ¿Qué recomendaría al próximo Presidente o Presidenta?”, insistió el periodista.

”Esa es tu visión y la visión de nuestros opositores. México sí es un País pacífico, los estamos protegiendo, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú eres periodista, yo soy gobernante, tenemos visiones distintas, yo creo que esto [que ha hecho mi Gobierno] es un avance”, enfatizó López Obrador.

Refirió que era importante contextualizar los datos actuales de homicidios dolosos en México, y presumió que durante su administración se había logrado disminuir un 20 por ciento.

Detalló que los asesinatos se daban en lugares “localizados”, como era el caso de Guanajuato.

”De los 80 que mencionas, hasta el 15 por ciento, es decir, 10 de 80, en Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos los que están en contra de nosotros”, acusó López Obrador.

”Hemos avanzado de esa manera y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto, en buena medida, son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado narcomenudeo [...] No sé qué sucedió ahí, al grado que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa”, dijo el Presidente.

”Bueno, pues respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, tengo una visión distinta y tengo otros datos. Esos datos que tú tienes te los voy a mostrar de manera distinta, homicidios dolosos, depende de cómo veas las cosas, es que es tu pregunta de siempre”, insistió.

”Tu dices: si acumulas las cifras dan más muertos, pues sí. Nada más que hay que tomar en cuenta dónde lo agarramos. Esto es una parte, la violencia tiene que ver con robos, secuestros, que en general hemos avanzado, no es para nosotros motivo o razón de cambio. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia”, mencionó López Obrador.

Ante ello, afirmó que la verdadera tragedia no era la que padecía México, sino la que se vivía en Estados Unidos, con la crisis del fentanilo. Abundó que Estados Unidos se había convertido en un país más peligroso que México y le preocupaba la descomposición social a la que había llegado dicha nación.

”No, no, una verdadera tragedia y triste lo que pasa es donde tu vives en Estados Unidos que por consumo de fentanilo mueren 100 mil jóvenes al año. No puedes llamar a esto [de México] tragedia [...] No, no [México no es el país más peligroso para el periodismo], yo diría que es más peligroso Estados Unidos”, aseveró.

“Nosotros, esto, si continuamos con la misma política lo vamos a resolver, me canso ganso. Si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, salarios justos, se va resolver [la violencia]. Me preocupa lo de Estados Unidos, eso tiene que ver por una descomposición social, México es potencia cultural”, señaló.

”Las culturas de México es lo que nos ha salvado siempre y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va ser fácil. Ahora es el fentanilo, pero va surgir otra droga, el problema está ahí, de pérdida de valores. Entonces, si me vienes a decir que [México] es de lo más peligroso, no es así”, dijo.

“Es un País pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar, se han venido a vivir a la Ciudad de México. 500 mil estadounidenses, está llena la ciudad de estadounidenses”, comentó.

López Obrador pidió que se proyectara la gráfica comparativa de los homicidios dolosos por sexenio, en la que él resaltó una reducción de 20 por ciento en dicho delito, entre 2018, cuando se registraron 36 mil 685 muertes intencionales, contra las de 2023, que ascendieron a 29 mil 675.

“Llegamos aquí: 59 por ciento de incremento, nos costó muchísimo pues aquí prácticamente se mantuvo igual dos años hasta el tercero empezó a bajar y aquí estamos y ahora en el 23, ya tenemos una disminución de cuándo llegamos, un 20 por ciento”, destacó.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el Gobierno de López Obrador sumaban 166 mil 193 homicidios dolosos, lo que lo convertía en el sexenio más violento de la historia, superando al de Calderón Hinojosa y al de Peña Nieto, los cuales sumaron 120 mil 463 y 156 mil 066, respectivamente.

Además, si se sumaban los 4 mil 892 feminicidios, durante la presente Administración, el total era de 171 mil 085 muertes violentas.

El Presidente explicó que, además de atender las causas que originaban la violencia en el País, de lunes a viernes él, de manera personal, atendía el problema de la inseguridad, lo que, según él, nunca antes hizo algún otro mandatario nacional y resaltó que en su Gobierno no había funcionarios como Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, durante la administración de Calderón Hinojosa.

López Obrador también se refirió a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicadas días antes, en las cuales se reveló que las defunciones por enfermedades del corazón, fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, durante el periodo enero-junio de 2022.

“La principal causa de muerte de nuestro país son los infartos y lo lamento mucho, estamos haciendo todo por evitarlo. Los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad”, destacó, quien consideró que si se continuaba con la política de atender las causas más allá de su Gobierno, se podría resolver el problema de la violencia.

“Si continuamos con la misma política vamos a resolver, diría que me canso, ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero sí se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendían, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver [...] Lo que estamos haciendo nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva [...] yo espero terminar en septiembre [de 2024], con 25 por ciento”, afirmó.