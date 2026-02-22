Jornada de violencia en México deja ocho agresiones contra la prensa, según Artículo 19: Sinaloa entre los estados afectados

La organización Article 19 documentó un total de ocho agresiones contra trabajadores de la prensa durante la reciente jornada de bloqueos y actos violentos que azotó a diversas entidades del país.

El documento compartió que los ataques, vinculados presuntamente a grupos del crimen organizado o sujetos desconocidos, se registraron en un contexto de alto riesgo para el ejercicio periodístico.

De acuerdo con el monitoreo de la organización, los incidentes violentos contra periodistas se realizaron dos en Guanajuato, dos en Jalisco, dos en Tamaulipas, uno en Michoacán y uno en Sinaloa y asimismo se informó que una agresión adicional ocurrida en el estado de Nayarit se encuentra actualmente en proceso de documentación.

Ante este escenario, Article 19 enfatizó que el periodismo desempeña un rol vital para informar a la ciudadanía y permitir que las personas tomen decisiones conscientes sobre su seguridad personal, sin embargo, la labor informativa se ha visto obstaculizada por este clima de hostilidad.

La organización defensora de la libertad de expresión recordó a las autoridades federales y estatales su obligación ineludible de garantizar la protección a los comunicadores, subrayaron que la prevención no es una opción, sino una responsabilidad para generar condiciones seguras en el ejercicio de la libertad de expresión.

De igual forma, se hizo un llamado a los propios medios de comunicación para que fortalezcan y activen sus protocolos de seguridad, especialmente para aquellos reporteros que se encuentran cubriendo hechos de violencia en campo.

Article 19 confirmó que mantendrá el monitoreo sobre el desarrollo de estos hechos y puso a disposición de las y los periodistas sus redes sociales para denunciar cualquier agresión adicional durante esta cobertura informativa.