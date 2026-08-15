$!José Luis Silva Andrade, el guardián del bosque, lleva un mes desaparecido

El bosque reclama a uno de sus defensores de la tierra, se trata de José Luis Silva Andrade defensor del bosque y el territorio que habita en la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Hidalgo, ubicada en la región de Los Azufres —un sitio donde los árboles frondosos predominan— en el estado de Michoacán. José Luis Silva Andrade es un hombre mayor de 64 años de edad, es delgado y el día en que desapareció eran las 8:00 horas del día. Mide 1 metro con 60 centímetros y pesa 55 kilogramos. El último día en que lo vio su familia vestía una camisa y un pantalón de color azul. Este 15 de agosto se cumple un mes sin conocer el paradero de José Luis. Familiares y la comunidad de Agua Fría, junto con activistas y organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Amnistía Internacional México, Peace Brigades International en México y Front Line Defenders reclaman y exigen la localización y aparición con vida del guardián del bosque.



Pese a amenazas, José Luis salió a defender el bosque De acuerdo con organizaciones como Serapaz A.C. y Front Line Defenders, el 15 de julio de 2026, José Luis Silva Andrade salió de su domicilio ya que escuchó el ruido de motosierras en el bosque de su comunidad. Esa fue la última vez que su familia lo vio. En un comunicado de la organización Serapaz A. C., describen que, al día siguiente, una persona llegó al domicilio de las hermanas de José Luis para amenazarlas y avisarles que tenían retenido contra su voluntad al defensor y si no acudían a “negociar con el jefe” la cesión de sus tierras, iba a ser torturado y desaparecido. La organización Front Line Defenders ha documentado, desde marzo, amenazas y violencias en contra de la familia Silva Andrade por proteger el territorio. Tras la desaparición del defensor, Serapaz A.C. informó que la familia presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Búsqueda así como una denuncia por el delito de secuestro. De acuerdo con la ficha de búsqueda, tiene el rostro ovalado y es de tez trigueña, su cabello es color castaño oscuro y corto. Sus ojos tienen una tonalidad café, la nariz es recta y los labios son medianos. Como seña particular en el rostro destaca la huella de una quemadura en el lado derecho de la cara entre el ojo, pómulo y nariz.



Urge una búsqueda exhaustiva A un mes de la desaparición de José Luis, la familia no tiene noticias de él. Hasta ahora no hay avances ni en la investigación ni en la búsqueda del defensor del territorio. Animal Político buscó al área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para preguntar por el caso y confirmaron que las indagatorias fueron atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR). Las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz A.C. y Front Line Defenders exigen que la FGR inicie un investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición del defensor José Luis Silva Andrade y presente los avances del proceso y las líneas de investigación, con el fin de garantizar su protección y su regreso a la comunidad. Además, piden que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral de las y los integrantes de la familia Silva Andrade y todos los integrantes de la comunidad de Agua Fría.

Respecto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigen que dé prioridad, evalúe e incorpore de manera inmediata a las personas defensoras de la comunidad de Agua Fría y resguarde de manera inmediata su vida, integridad física y seguridad. Mientras que a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, le demandan que la búsqueda sea inmediata y en coordinación con la FGR.

La violencia en Agua Fría escaló en marzo De acuerdo con la documentación de la organización Front Line Defenders, el 18 de marzo de 2026, hombres armados entraron en la comunidad de Agua Fría, en la región de Los Azufres, Michoacán, y amenazaron e intimidaron a sus miembros. Sin embargo, añaden, esta situación forma parte de un patrón de ataques que han sido perpetrados en los últimos meses por integrantes del crimen organizado que buscan despojar a la comunidad de su territorio para obtener el control de la tierra y el bosque. Dichas amenazas se han intensificado de forma significativa en la comunidad y particularmente, contra el defensor de los derechos humanos ambientales Rolando Silva Andrade, hermano de José Luis, quien tuvo que dejar su hogar y su familia para protegerse. La organización Serapaz A. C., subrayó que muchas familias de la comunidad también han recibido amenazas directas para obligar a que cedan su territorio.

Rolando Silva Andrade. ( )