$!José Ramiro López Obrador, beneficiado con crédito millonario del Gobierno federal

MÉXICO._ José Ramiro López Obrador, uno de los seis hermanos del Presidente de la República, se ha beneficiado de los programas sociales y de la banca de desarrollo rural del Gobierno federal, para fortalecer sus negocios ganaderos en Chiapas y Tabasco, según lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su columna de opinión Historias de reportero, publicada, este martes 25 de mayo, en el diario El Universal.

La investigación titulada Hermano de AMLO, beneficiado con crédito millonario del gobierno, para la cual colaboró el periodista Mario Gutiérrez Vega, indica que José Ramiro López Obrador recibió, en abril del 2019, un crédito por 1 millón 771 mil pesos.

Este fue otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Administración encabezada por su hermano, según consta en documentos de la Secretaría de Economía, obtenidos a través de las plataformas de transparencia.

José Ramiro López Obrador obtuvo el préstamo cuando era titular de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del Gobierno de Tabasco, cargo que asumió el 1 de enero de 2019, al iniciar la Administración del Gobernador Adán Augusto López Hernández y al cual renunció en octubre del año pasado, con el objetivo de obtener una candidatura para las elecciones del 2021, lo que no sucedió.

En su última declaración patrimonial, presentada el 31 de diciembre del 2020 a la Secretaría de la Función Pública de Tabasco, el ex Alcalde de Macuspana (2004-2006) no publicó sus créditos y bienes, con el argumento de que son datos confidenciales, no obstante que el citado préstamo debe pagarlo en 2024, justo cuando termina el Gobierno de su hermano, Andrés Manuel López Obrador.

Además de este crédito por casi 2 millones de pesos, José Ramiro López Obrador “ha sido discreto beneficiario de los programas sociales que tanto presume su hermano, el Presidente”, agregó Loret de Mola Álvarez en su columna de opinión.

Ya que en 2019 y 2020, Agroasemex, S.A. -la aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales del Gobierno Federal- le entregó subsidios de un programa de aseguramiento agropecuario, ello para financiar una parte del seguro que tiene contratado para su ganado en Palenque, Chiapas, y en Macuspana, Tabasco.

Los padrones de beneficiarios de Agroasemex revelan que en los dos últimos años, el negocio del hermano del Presidente de la República va al alza, ya que cada vez asegura más cabezas de ganado y cada una vale en promedio 17 mil pesos, con lo que el patrimonio agropecuario de José Ramiro López Obrador rebasaría los 5 millones de pesos.

“En la actualidad, José Ramiro López Obrador es coordinador general de campaña de Marcos Rosendo Medina, candidato de Morena a una Diputación federal por el Distrito I, que abarca Macuspana y otros cuatro municipios de Tabasco”, finalizó Loret de Mola Álvarez su columna de opinión.