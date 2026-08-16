$!José Ramón López Beltrán publica foto en EU tras retiro de visa a su hermano Andy

“Saludos desde Bucees”, publicó José Ramón López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, seguido de emoticones de la bandera de México y Estados Unidos, con una foto afuera de una de las sucursales de la marca estadounidense, en su cuenta de X la noche de este sábado. Esto ocurre luego de que el pasado jueves 13 se hiciera público que el Gobierno de Estados Unidos le quitó la visa de entrada a ese País a su hermano, Andrés Manuel López Beltrán, lo cual informó él mismo en una carta dirigida al Presidente Donald Trump, en la que responsabilizó al Secretario de Departamento de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau. “En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos”, sostuvo en la misiva.

Antes de “Andy”, a otros representantes representantes populares militantes en Morena también se les ha revocado la visa estadounidense, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres Torres, coordinador de proyectos estratégicos en su gobierno; Alex Tonatiuh Márquez Hernández, entonces director general de investigación aduanera de la ANAM; José Luis Dagnino López, en el momento alcalde de San Felipe, Baja California, así como a los alcaldes de Puerto Peñasco y Nogales en Sonora. Tras el retiro de la visa al hijo de López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó el viernes que el retiro de visas por parte del Gobierno estadounidense a personas consideradas políticamente expuestas tiene un sentido político y representa una injerencia en la política mexicana. Un día después, José Ramón López Beltrán presumió su foto de visita en aquel país. El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que los solicitantes de la visa estadounidense están sujetos a un proceso de revisión riguroso, que incluye la evaluación de sus condiciones de elegibilidad incluso después de una entrevista consular, por lo que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar el permiso. Aun después de emitida, esa institución estadounidense puede seguir revisando información indicativa de que el titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla vigente o para viajar a Estados Unidos.

“Andy” López Beltrán envió una carta al Presidente Donald Trump tras el retiro de su visa. ( )