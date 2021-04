Joven activista mexicana reclama en Cumbre climática falta de ambición para detener crisis

“Yo no quería venir aquí y leerles nuestras preocupaciones y demandas porque, si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son”, dijo la joven al inicio de su discurso, que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, agradeció, por haber “añadido su poderosa voz” a la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima.

La joven mexicana pidió reconocer que “la crisis del clima es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos”, entre ellos el colonialismo, la opresión, el capitalismo y el ‘greenwashing’, tal como se conocen las estrategias de empresas y marcas que se promocionan como verdes o ecológicas sin realmente serlo.

“La mayoría de los líderes que hay en esta cumbre son del norte global, que históricamente ha perpetuado estos sistemas. Las comunidades más afectadas, las que han quedado desplazadas por sequías, inundaciones, incendios, fracasos en cosechas y abusos de derechos no están bien representadas aquí”, denunció la activista mexiquense.

Asimismo, Bastida instó a dejar de programar cumbres “sobre lo que tiene que cambiar”, porque las soluciones, según dijo, están claras y solo queda “implementarlas”.

También pidió asumir el problema como una cuestión de “justicia social” y entender que, para impulsar el desarrollo de las grandes potencias, se han creado “zonas de sacrificio” en el sur del planeta y en comunidades “negras y latinas” en el norte.

“Nos dirán una y otra vez que [los activistas] somos poco realistas y poco razonables. Pero, ¿quién está siendo poco realista y poco razonable con estas supuestas soluciones sin ambición?”, preguntó. “Ustedes son los naífs, si creen que podemos sobrevivir a esta crisis con la forma de vida actual. Ustedes son los pesimistas, si no creen que tenemos lo que hace falta para cambiar el mundo”, agregó Bastida.

Además, la joven activista pidió a los líderes que se comprometan a “llegar a las cero emisiones netas para 2030, no para 2050”, como han hecho EU y la Unión Europea (UE), aunque sí valoró como un buen ejemplo el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, de que su país recortará a la mitad las emisiones para finales de esta década.

“Es hora de que todos nos levantemos juntos y reconozcamos que la crisis climática no solo es el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad, sino que también es la mayor oportunidad que tenemos para cambiar el mundo hasta el final”, sentenció Bastida.

Además, la activista mexicana enlistó una serie de exigencias para los líderes mundiales, entre ellas que detengan las inversiones de subsidios, la nueva infraestructura y extracción de combustibles fósiles, que exista una educación climática integral -no eurocéntrica e interseccional, incluida la alfabetización sobre el clima-, justicia, racismo ambiental, sabiduría indígena sobre movimientos históricos, discapacidad, carreras ecológicas y vida sostenible.

Aunado a ello, Bastida exigió que se lleguen a cero emisiones netas para 2030 y no 20 años más tarde, además de planes concretos para que los países aumenten sus compromisos relacionados con el Acuerdo de París, y agregó que es necesario que “todos los países repitan el compromiso del presidente Biden de reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030”.

“[...] Porque debemos exigir que los migrantes climáticos reconocidos del país del Norte Global como tales exigimos que el gobierno promulgue políticas para proteger a los defensores del hombre y reconozca nuestro derecho a la paz”, abundó la joven activista, quien aseguró que se han encontrado lagunas en legislaciones, resoluciones, políticas y acuerdos realizados por los líderes internacionales.

“Mi generación se está asegurando de que sean discursos alternativos inclusivos y verticales para que esta Cumbre tenga impacto [...] No es suficiente preguntar qué mundo estamos entregando a las generaciones futuras, sino qué generaciones estamos entregando al mundo”, señaló Bastida al finalizar su discurso.

¿QUIÉN ES XIYE BASTIDA?

La joven mexicana es una de las líderes de las protestas de Fridays for Future, una campaña que inició cuando la adolescente Greta Thunberg comenzó a manifestarse en 2018 frente al Parlamento de Suecia, pidiendo al Gobierno de dicho país europeo tomar acción frente al cambio climático.

Bastida que también tiene nacionalidad chilena por parte de su madre y es miembro de la nación indígena mexicana otomí-tolteca, comenzó hace unos años a organizar marchas semanales en Nueva York -en donde vive desde el 2015- dentro del movimiento Fridays For Future.

La activista está en el comité de administración del People’s Climate Movement y es miembro de Sunrise Movement y Extinction Rebellion. Asimismo, es cofundadora de Re-Earth Initiative, una organización internacional sin fines de lucro, que es inclusiva e interseccional “tal como debería ser el movimiento climático”.

Aunado a lo anterior, Teen Vogue lanzó el cortometraje documental ‘We Rise on Bastida’, en diciembre de 2019. Además, la joven activista mexicana contribuyó a la colección de escritoras sobre el cambio climático ‘All We Can Save’.