$!Joven de Mazatlán lleva al Senado propuestas sobre inclusión laboral

Este jueves se realizó en el Senado de la República el Parlamento Juvenil “Nuestros Futuros Legisladores”, un ejercicio que tuvo como objetivo que jóvenes de diferentes entidades del País y diversas edades conocieran de primera mano algunas de las principales actividades y el funcionamiento de la Cámara del Poder Legislativo. Como Senadora juvenil, la joven originaria de Mazatlán, Electra Abigayl Velarde Sánchez, subió al estrado para señalar que la inclusión laboral no es solo hablar de empleo, sino de dignidad, de oportunidades y del derecho que tiene toda persona a desarrollar su talento sin que una discapacidad sea un obstáculo, siempre y cuando encuentre las condiciones adecuadas. “Lamentablemente, muchas personas con discapacidad siguen enfrentando barreras para conseguir un trabajo. No porque les falte preparación o capacidad, sino porque aún existen prejuicios, falta de accesibilidad y espacios laborales que no están preparados para incluirlas. Cada vez que una persona es rechazada por su condición, no solo pierde una oportunidad ella; también la pierde nuestra sociedad, porque dejamos fuera a personas con mucho que aportar”, destacó.

Contextualizó que la Constitución, en su artículo 1°, prohíbe cualquier tipo de discriminación y obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos. Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, reconocen el derecho de todas las personas a acceder a un trabajo digno en igualdad de condiciones. Electra Abigayl fue ganadora del Premio al Mérito Juvenil de 2023 en Mazatlán y fue electa regidora del Cabildo juvenil en 2024 por su activismo social con su propuesta de “amARTE” que fundó a los 17 años con el propósito de ayudar con actividades de diversas disciplinas a los niños y jóvenes con alguna discapacidad a través del arte y la cultura. Durante el Parlamento Juvenil, organizado por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, las y los jóvenes simularon ocupar un escaño de la Cámara de Senadores e integraron órganos legislativos como la Mesa de Decanos, la Mesa Directiva, Comisiones legislativas y Grupos Parlamentarios. Además, en las sesiones de las Comisiones presentaron iniciativas de ley y puntos de acuerdo sobre temas de su interés como educación, salud, economía, cambio climático y seguridad, los cuales posteriormente fueron debatidos y dictaminados por el Pleno.