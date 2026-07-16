$!Joven de Mazatlán urge al Senado garanticen investigación, transparencia y acceso a la verdad a familiares de desaparecidos

Este jueves se realizó en el Senado de la República el Parlamento Juvenil “Nuestros Futuros Legisladores”, un ejercicio que tuvo como objetivo que jóvenes de diferentes entidades del País y diversas edades conocieran de primera mano algunas de las principales actividades y el funcionamiento de la Cámara del Poder Legislativo.
Como Senadora invitada del grupo parlamentario “Guadalupe Victoria”, la joven originaria de Mazatlán, Abigail Sánchez Velarde, subió al estrado para pedir la aprobación al dictamen que dé certeza que ninguna familia debe vivir en la incertidumbre de no saber donde está un ser querido, porque la desaparición de personas, no solo afecta a quien falta, sino que deja madres, padres, hijas y familiares que enfrentan una búsqueda llena de dolor y de preguntas sin respuestas.
En su exposición en el estrado, la ganadora del premio al Mérito juvenil de 2023 en Mazatlán, explicó que los legisladores federales deben reconocer el derecho de las familias de desaparecidos a saber la verdad.
Recalcó ante los legisladores juveniles federales, que su dictamen reconoce a las familias el derecho a conocer la verdad promoviendo acciones que fortalezcan la investigación, transparencia y el acceso oportuno por parte de las autoridades porque no se trata de un privilegio.
“La verdad no es un privilegio sino es un derecho y garantizarla significa garantizar justicia, dignidad y esperanza para quienes continúan buscando. Por esta razón, solicitó el respaldo para la aprobación del dictamen presentado”, agregó.
Durante el Parlamento Juvenil, organizado por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, las y los jóvenes simularon ocupar un escaño de la Cámara de Senadores, e integraron órganos legislativos como la Mesa de Decanos, la Mesa Directiva, Comisiones legislativas y Grupos Parlamentarios.
Además, en las sesiones de las Comisiones presentaron iniciativas de ley y puntos de acuerdo sobre temas de su interés como educación, salud, economía, cambio climático y seguridad, los cuales posteriormente fueron debatidos y dictaminados por el Pleno.
La joven sinaloense ha sido activista social a través de la iniciativa “amARTE” que fundó a los 17 años con el firme propósito de ayudar con actividades de diversas disciplinas a los niños y jóvenes con discapacidad y en el 2024 se convirtió en Regidora del cabildo juvenil.
Electra estudió Ingeniería Industrial, Cosmetología y es actriz de teatro musical, cantante, docente de danza y activista social y desde entonces no ha parado su formación y su inquietud por fomentar la cultura y la inclusión en Mazatlán y justo uno de los proyectos de amARTE ha contribuido con espacios a grupos vulnerables.