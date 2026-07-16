$!Joven de Mazatlán urge al Senado garanticen investigación, transparencia y acceso a la verdad a familiares de desaparecidos

Este jueves se realizó en el Senado de la República el Parlamento Juvenil “Nuestros Futuros Legisladores”, un ejercicio que tuvo como objetivo que jóvenes de diferentes entidades del País y diversas edades conocieran de primera mano algunas de las principales actividades y el funcionamiento de la Cámara del Poder Legislativo.

Como Senadora invitada del grupo parlamentario “Guadalupe Victoria”, la joven originaria de Mazatlán, Abigail Sánchez Velarde, subió al estrado para pedir la aprobación al dictamen que dé certeza que ninguna familia debe vivir en la incertidumbre de no saber donde está un ser querido, porque la desaparición de personas, no solo afecta a quien falta, sino que deja madres, padres, hijas y familiares que enfrentan una búsqueda llena de dolor y de preguntas sin respuestas.

En su exposición en el estrado, la ganadora del premio al Mérito juvenil de 2023 en Mazatlán, explicó que los legisladores federales deben reconocer el derecho de las familias de desaparecidos a saber la verdad.

Recalcó ante los legisladores juveniles federales, que su dictamen reconoce a las familias el derecho a conocer la verdad promoviendo acciones que fortalezcan la investigación, transparencia y el acceso oportuno por parte de las autoridades porque no se trata de un privilegio.