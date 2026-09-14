Joven estudiante de España es asesinada en Morelos; Fiscalía investiga feminicidio

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue asesinada con un arma blanca la noche del 12 de septiembre de 2026 en el interior de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos integra la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal estatal, confirmó el domingo que la víctima era de nacionalidad española y que la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio asumió la indagatoria desde las primeras diligencias.

Informó que el Consulado de España fue notificado desde el primer momento y que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para establecer el móvil e identificar al responsable.

“La Fiscalía General del Estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio. Estamos en las pesquisas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio está interviniendo”, declaró Blumenkron Escobar.

Precisó que esa directriz aplica para cualquier muerte violenta de una mujer en la entidad.

Existen dos versiones preliminares respecto a la mecánica de los hechos.

Una señala que la joven fue víctima de un asalto dentro del inmueble público; la otra refiere que era seguida por un hombre e ingresó a la Casa de la Cultura para buscar refugio, donde fue alcanzada y atacada.

La víctima alcanzó a solicitar auxilio, pero falleció antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

En el perfil oficial de la Casa de la Cultura de Cuautla se informó que integrantes de la organización de la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal se encontraban en el jardín del inmueble desde el 11 de septiembre, alistando las actividades del evento.

La UAEM identificó a la víctima mediante un comunicado en el que expresó su “profunda indignación” y confirmó que la estudiante procedía de la Universidad de Granada.

La institución morelense exigió a la FGE y a las autoridades competentes “una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”, y precisó que activó los protocolos institucionales para mantener comunicación con la familia a través de la universidad española y de las autoridades consulares.

La Universidad de Granada difundió este 14 de septiembre un pronunciamiento de repulsa y condena por el asesinato, en el que trasladó sus condolencias a la familia y a los allegados de Tacoronte Aguilera.

La institución convocó un minuto de silencio a las 11:00 horas en las puertas de todos sus centros de trabajo y puso a su equipo de Gobierno a disposición de las autoridades consulares de España en México.

Según el comunicado, la Universidad reiteró la necesidad de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres.

Tacoronte Aguilera era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año del grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada, institución en la que obtuvo la plaza de movilidad que la llevó a Morelos semanas antes del crimen.

La Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el hecho este lunes.