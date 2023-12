Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó que los seis jóvenes que fueron asesinados en el municipio de Celaya, se encontraban en un balneario de la localidad de Arreguín de Abajo, cuando fueron privados de la libertad por hombres ligados a un grupo del crimen organizado.

El funcionario estatal explicó que las primeras investigaciones apuntaban a que las víctimas se encontraban en Querétaro y luego viajaron al sitio recreativo, ubicado en los límites de Celaya y Cortazar, de donde fueron secuestrados por un grupo de sujetos armados, luego fueron transportados en varios vehículos y más tarde, asesinados.

“Estos cinco jóvenes universitarios eran eso, unos jóvenes estudiantes universitarios que estaban en un área de recreación, haciendo lo que hace uno en un centro de recreación de esta naturaleza y que por supuesto no existía ningún motivo, hasta lo que nosotros tenemos de investigación, para que les aconteciera lo que finalmente pasó, que les arrebataron la vida”, declaró Zamarripa Aguirre.

Durante una entrevista con un medio local, el titular de la Fiscalía guanajuatense aseguró que dicha institución de procuración de justicia contaba con una línea de investigación robustecida, sin embargo, por el carácter de la investigación, no podía revelar más detalles.

Respecto a la versión dicha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa del 6 de diciembre de 2023, donde señaló que el múltiple asesinato estaría relacionado con el consumo de drogas, Zamarripa Aguirre aseveró que la línea de investigación difería de dicha teoría.

“Tuvo una tarjeta informativa que alguien le pudo haber pasado y no es del todo certera, pero lo que sí puedo adelantar es que estas cinco personas eran gente de bien, eran jóvenes de bien, jóvenes universitarios, en donde inclusive el móvil que estamos trabajando en la línea de investigación que tenemos, está un poquito alejado a ello”, dijo el titular de la Fiscalía estatal.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo -precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, también relacionó el crimen contra los seis jóvenes en Celaya, Guanajuato, con el uso de drogas.

“Primero que es una tragedia que jóvenes sean asesinados, yo creo en que todos estamos de acuerdo en que eso no debe seguir ocurriendo, que han disminuido los homicidios en México, pero tenemos que seguir trabajando para que no ocurran y menos por un asunto de adquisición de estupefacientes, de drogas”, dijo la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“El cristal es una de las drogas que más se consume en Guanajuato por los jóvenes, Guanajuato es el estado que más consumo tiene y es de alrededor de 8.5 por ciento de acuerdo con estadísticas del [Instituto Nacional Estadística y Geografía] INEGI”, expuso Sheinbaum Pardo.

“¿Qué tiene que haber ahí? No solo la parte Guardia Nacional en el asunto de la seguridad sino las alternativas a los jóvenes. Guanajuato creció con un modelo de desarrollo sustentado en el bajísimo salario, es menos que el salario mínimo. Entonces eso lleva al abandono de jóvenes, al consumo de droga y al mismo tiempo trae problemas de inseguridad”, consideró la precandidata presidencial.