Monedero es director editorial de la revista Red Transformación, cuyos anuncios espectaculares con la imagen de los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial —con Adán Augusto en primer plano— derivaron en una investigación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) por posible promoción anticipada. Sin embargo, la comisión determinó no sancionarlo.

Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, analista y asesor político, Monedero mantiene cercanía con Morena y funcionarios del gobierno federal.

A finales de julio, se reunió en un hotel de Ciudad de México con el equipo que coordina los trabajos de Adán Augusto en su búsqueda por la candidatura morenista.

En entrevista, el académico calificó el momento político en México como el más relevante de América Latina. Lo comparó con lo que ocurrió en la década de los 70 con Salvador Allende en Chile y con Hugo Chávez en los 90 en Venezuela: “Ahora le corresponde al México de López Obrador marcar la tendencia de hacia dónde va o puede ir el continente”.

También negó que el proceso para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México signifique una crisis para su partido.

Aseguró que en México, a diferencia de otros países donde la sustitución de figuras políticas tan predominantes como la de López Obrador ha terminado mal, el partido en el poder tiene aspirantes con capacidades suficientes para la sucesión.

“Acompañar para mí el proceso de la 4T de su sustitución es apoyar la garantía de la democracia en América Latina”, dijo.

Uno de los elementos clave para la continuidad de Morena en el poder —añadió— es el Proyecto de Nación que elabora un grupo de morenistas y deberá acatar la persona que represente a ese partido en las elecciones presidenciales.

“El rumbo de un país es una mezcla de la línea política que marque el partido, las propias capacidades de la persona que está en la presidencia y luego las coyunturas que también marcarán necesidad de improvisar. Creo que es muy importante quién sea la persona que sustituya a López Obrador y creo que es esencial que el partido esté a la altura”.

Partido-movimiento

Monedero participa de forma directa en la estructura de Morena: ha dado cursos en su Instituto Nacional de Formación Política, ha acompañado a coordinadores operativos territoriales y ha contribuido a la elaboración de documentos.

Ante la “juventud” del partido Morena —fundado apenas en 2014—, Monedero destacó la importancia de que predomine un debate interno para convertirse en “un partido en movimiento”.

“Los fracasos de los gobiernos de izquierda en América Latina han empezado por el fracaso del partido, que han dejado de ser partidos-movimiento y han regresado a ser partidos más clásicos. Tienen que tener un pie en las instituciones y un pie en las calles, escuchando a los movimientos sociales, estando en las reclamaciones, en las huelgas, los levantamientos, las marchas”.

Esto, según Monedero, es algo que siempre ha entendido López Obrador; por eso, de vez en vez apela a “la calle”.

El académico insistió en la importancia de fortalecer los cuadros políticos de los partidos, ya que existe el riesgo de que la propia maquinaria del Estado “devore” a los líderes de las agrupaciones.

“Si no se convierte en partido-movimiento, si no es el partido el que marca el rumbo, si no es el partido el que le dice a la persona que gane la encuesta hacia dónde tiene que dirigirse la 4T, al final la democracia se vacía”, advierte. “Es esencial estar en la calle, hacer asambleas informativas con la gente, mantener el pulso del cual nació Morena porque, igual que Podemos, nació en las calles”.

Monedero es uno de los fundadores del partido Podemos en España, la agrupación conformada principalmente por los “indignados” que salieron a las calles en mayo de 2011 a manifestar su inconformidad con las decisiones gubernamentales y sorprendieron al ganar cinco curules en sus primeras elecciones europeas en 2014, el año de su fundación.

En las elecciones del pasado mayo, sin embargo, ese partido quedó fuera de cinco de los seis gobiernos regionales donde tenía presencia.

Monedero consideró que uno de los errores de Podemos fue, precisamente, abandonar las calles y priorizar su tarea de gobierno: “Lo que espero es que Morena aprenda de los errores de fuerzas políticas hermanas y mantenga ese pulso siempre en las calles”.

Monedero en Latinoamérica

El politólogo ha colaborado en asesorías políticas en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, donde asesoró de forma personal a Hugo Chávez.

Colaboró con la consultora política Neurona, lo que en Ecuador le valió para ser investigado con una veintena más de personas por un presunto enriquecimiento ilícito para la campaña del excandidato presidencial Andrés Arauz.

Asimismo, en España, un contrato del partido Podemos con una filial de Neurona donde participó Monedero derivó en una investigación por presunto financiamiento ilegal.

La cercanía de Monedero con Morena y sus representantes no es nueva. En 2018, acudió a la toma de protesta de López Obrador y es pública su comunicación con colaboradores del partido en el poder, como el productor Epigmenio Ibarra, Paco Ignacio Taibo, titular del Fondo de Cultura Económica, y Rafael Barajas, ‘el Fisgón’, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

“Llevo muchos años conociendo y colaborando con ‘el Fisgón’ y compartiendo la absoluta certeza de que la formación es el corazón de un partido de nuevo tipo. Hemos compartido proyectos, hemos compartido la preocupación, hemos compartido programas y siempre que he podido les he acompañado, porque sé que la formación es el corazón de una formación política que quiera transformar”.

Monedero destacó la importancia de que el partido en el gobierno cuente con líneas ideológicas claras.

“En la confusión, si no hay lineamientos claros, si no hay líneas ideológicas claras, no hay una organización clara, y es donde aprovecha la extrema derecha para colarse por esa rendijas y llevar al pueblo hacia callejones sin salida”.

Monedero y Adán Augusto

Monedero reconoce ser amigo del exsecretario de Gobernación. Así lo ha dicho públicamente y expresado en sus redes sociales, donde replica y responde mensajes del tabasqueño.

A finales de julio, en el hotel de la CDMX, con los coordinadores generales Leonel Godoy, Arturo Ávila y Andrea Chávez, Monedero participó en la reunión privada en la que solo pudieron ingresar sin teléfonos celulares.

Previo a ello, los voceros aseguraron que su aspirante ya disputaba el primer lugar en las preferencias de la contienda interna de Morena y señalaron que algunas casas encuestadoras no están siendo neutrales en la disputa por la candidatura rumbo al 2024.

Al día siguiente, en el mismo tono, Monedero publicó un video en su cuenta de X, en el que critica a las empresas dedicadas a levantar encuestas que se venden al mejor postor: “Distorsionan el resultado electoral, porque pervierten la democracia, porque son profesionales y empresarios cuya impunidad abona el deterioro democrático”.

La reunión sirvió también para hacer un corte de caja de la campaña para colocar a Adán Augusto como el aspirante mejor posicionado a ser el abanderado de Morena.

Aunque no muestra un apoyo explícito hacia él, en entrevistas ante medios de comunicación Monedero suele halagar al exsecretario de Gobernación: habla de su capacidad de diálogo, de un proyecto propio que tiene para México.

El 6 de octubre de 2022, Adán Augusto publicó una fotografía en la que abraza al politólogo, quien le mira con una sonrisa. El tabasqueño acompañó la fotografía con un mensaje de bienvenida: “No todo en la vida es política, también hay que dedicar tiempo de calidad con los amigos”.

Monedero respondió al mensaje con un elogio, en el que compara al aspirante morenista con López Obrador y a su vez con Lázaro Cárdenas. Era la víspera de la Feria del Libro del Zócalo de la CDMX, en la que participó en foros.

Una semana antes, en la misma red, Arturo Ávila, uno de los coordinadores de la campaña de Adán Augusto, también alabó a Monedero con uno de sus libros y una fotografía en la que ambos sonríen abrazados.