Juan Carlos Valencia, líder del CJNG, cuenta con orden de extradición en EU: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que Juan Carlos Valencia González, alias “El R-3” o “03”, presunto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuenta con un requerimiento de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, donde se le señala de ser responsable de la fabricación, transporte y distribución de toneladas de narcóticos.

El secretario fue cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, además de confirmar que Valencia Gonzáles tiene orden de extradición, también cuenta con doble nacionalidad.

“Tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, respondió.

Harfuch señaló que existen elementos para señalar que Juan Carlos Valencia Gonzáles podría ser líder del CJNG y recordó que en ocasiones anteriores ya se había señalado al “03” como uno de los jefes de mayor relevancia.

“Sí tenemos, desde el inicio mencionamos aquí en una conferencia mañanera que había líderes regionales y él es el que más resalta de los líderes regionales del Cártel Jalisco”, afirmó.

EU ya había ubicado a Valencia Gonzales como líder del CJNG

Desde junio, el gobierno estadounidense, a través del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés), identificó a Juan Carlos Valencia González como el nuevo líder del CJNG, luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fuera abatido el 22 de febrero por autoridades mexicanas.

Valencia Gonzales habría sido identificado como hijastro de “El Mencho”, nacido en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984. Entre sus alias están: “Pelón,” “El R-3,” “El JP,” “Tricky Tres” y “O3”.

De acuerdo con la actualización del NCTC, el Cartel mantiene una estructura jerárquica en la que los líderes regionales administran las operaciones cotidianas bajo las órdenes de Valencia González.

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que los líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder supremo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’”, señala el documento.

La actualización añadía que el grupo emplea un modelo de franquicias con organizaciones criminales locales para ampliar su presencia fuera de sus principales bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

El Departamento de Estado mantenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención y/o condena; sin embargo, el pasado 5 de agosto la recompensa se elevó a 25 millones de dólares.

De acuerdo con el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el CIDE, Juan Carlos Valencia figuraba entre los principales aspirantes al liderazgo debido a su vínculo familiar con Oseguera Cervantes.

En ese mismo análisis también fueron considerados como posibles sucesores Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido por las autoridades mexicanas; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”; y Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”. Todos con distintas responsabilidades dentro de la estructura regional y operativa del cártel.