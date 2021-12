Juan Pablo de Botton sustituirá a Victoria Rodríguez en la Subsecretaría de Egresos; ya no más cambios: AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves que Juan Pablo de Botton Falcón será el nuevo Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Victoria Rodríguez Ceja, nominada a Gobernadora del Banco de México (Banxico).

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que ya no habrá cambios en su Gabinete para la segunda mitad de su Gobierno.

“No, ya no. Nos vamos así. Solo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios. El fin de semana en efecto se llevaron a cabo unos cambios. No sé si ya se dio a conocer. Y también lo del Subsecretario de Egresos. Va a ser Juan Pablo de Botton, que está como director de Nacional Financiera. Él pasa a la Subsecretaría de Egresos, donde está Victoria Rodríguez que va al Banco de México”, anunció.

Este cambio se da luego de que el pasado 24 de noviembre, Victoria Rodríguez Ceja, fuera propuesta por el Presidente López Obrador para ser Gobernadora del Banxico, ya que decidió retirar la postulación de Arturo Herrera Gutiérrez, ex titular de la SHCP, para responder a la paridad de género que busca su Gobierno.

López Obrador aseguró que Rodríguez Ceja cumple con los requisitos para llegar al Banxico: tener experiencia financiera o haber ocupado un alto cargo en el Gobierno vinculado a asuntos de Hacienda.

“Nada más para que se tenga una idea, el actual Gobernador del Banco de México fue funcionario de Hacienda, no, fue Subsecretario y creo que después sí”, agregó.

Además, el pasado 30 de noviembre, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a los siguientes servidores públicos para distintas dependencias del Gobierno federal, por instrucciones del Presidente López Obrador:

En ese sentido, Pedro Mario Zenteno Santaella será el nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste); Luis Antonio Ramírez Pineda será nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Jens Pedro Lohmann Iturburu será el nuevo director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

¿QUIÉN ES JUAN PABLO DE BOTTON?

Juan Pablo de Botton es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El pasado 11 de marzo fue nombrado como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), adscritos a la SHCP.

Juan Pablo de Botton también se desempeñó como administrador general de Planeación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y anteriormente trabajó como coordinador de Asesores en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en la SHCP.