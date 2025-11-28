Juan Ramón de la Fuente pide licencia en la SRE por motivos de salud; Roberto Velasco lo sustituye

El canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, tomaría una licencia temporal de la Secretaría de Relaciones Exteriores por cuestiones de salud, que requerirá someterse a una intervención quirúrgica, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que la licencia sería por unas semanas y que durante ese período, Roberto Velasco Álvarez, funcionario de la SRE, asumiría la titularidad de la dependencia de manera interina.

“El Canciller va a tomar una licencia por unas semanas por un tema de salud”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

De la Fuente Ramírez ha desempeñado el cargo de Canciller desde el 1 de octubre de 2024, cuando fue designado por Sheinbaum Pardo tras asumir la Presidencia de la República.

Velasco Álvarez, quien fungirá como Canciller interino durante la ausencia temporal de De la Fuente Ramírez, es funcionario de carrera en la SRE y cuenta con amplia experiencia en temas de política exterior y negociaciones internacionales.

La licencia de De la Fuente Ramírez no afectará las operaciones de la SRE ni los compromisos internacionales de México, según lo señalado por Sheinbaum Pardo, quien enfatizó que la dependencia continuará funcionando normalmente bajo la conducción temporal de Velasco Álvarez.