Jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza protestan en San Lázaro contra reforma a ‘pensiones doradas’

El cambio fija que esas percepciones no podrán superar la mitad de la remuneración presidencial y, en sus transitorios, prevé ajustar al nuevo límite pensiones ya vigentes que no estén dentro de las excepciones.

La minuta, que ya fue aprobada en lo general, reforma el artículo 127 de la Constitución para poner un tope a las jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

Durante la protesta, intentaron ingresar a las instalaciones de San Lázaro para exigir que la medida no se aplique de forma retroactiva.

Ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, se manifestaron este miércoles en la Cámara de Diputados contra la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución para poner un límite a jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

En un boletín difundido durante la protesta, jubilados de CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro fijaron posición contra la reforma y afirmaron que el cambio afectaría derechos ya adquiridos de trabajadores jubilados.

En ese documento también criticaron a Morena y la aprobación de la minuta en el Senado, al considerar que la medida vulnera el estado de derecho.

José Antonio Vega, jubilado de la CFE y ex coordinador de distribución, dijo en entrevista con Animal Político que la inconformidad creció porque, a su juicio, la reforma mete en el mismo saco a trabajadores con décadas de servicio y a perfiles políticos que pasaron poco tiempo en empresas públicas.

“Hoy no sabemos por qué nos quieren quitar un derecho ganado. Nos preocupa mucho el estado de derecho porque somos una institución, Pemex y Comisión Federal son los pilares de la industria en México. Esas dos empresas han sostenido el país durante muchos años. Yo trabajé en bien de México y por los mexicanos”, afirmó.

Vega sostuvo que durante su trayectoria atendió contingencias y dejó de lado la vida familiar por el trabajo.

“Yo el día que me jubilé, la Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy Centro Conciliador, me felicitó porque no tuve una sola falta, porque nunca me incapacité. Pero yo digo, para hacer eso tuve que dejar la familia sola. Yo anduve en huracanes, yo anduve en sismos, atendí directamente más de 10 huracanes, pero coordiné más de 100 en los últimos 10 años”, dijo.

También aseguró que ya buscaron interlocución con distintas bancadas y que esperan una respuesta del Partido del Trabajo.

“Aquí ayer nos recibió amablemente gente de Movimiento Ciudadano, gente del PAN y gente del PRI. Empezamos a hablar con el PT y esperamos que hoy recuperen la parte de la dignidad que sí tienen”, señaló.