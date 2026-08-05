$!Jubilados protestan por recorte de ‘pensiones doradas’

Un centenar de trabajadores jubilados de diversas dependencias federales protestan afuera de las oficinas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) para manifestarse en contra del recorte a sus pensiones y para exigir el respeto total a sus derechos adquiridos durante décadas.

Entre los trabajadores jubilados en protesta están integrantes de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad y la banca gubernamental, entre otros, mismos que fueron convocados por la asociación civil Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal (FUJIPE).

La manifestación se convocó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó, en su conferencia de prensa matutina, sobre el envío de otra reforma al Congreso de la Unión en materia de lo que el Gobierno Federal calificó como “pensiones doradas”, en esta ocasión para precisar en el artículo 127 de la Constitución que el límite máximo de las pensiones sea el equivalente al salario del titular del Ejecutivo Federal.

“En efecto, a la hora de que se propuso la reforma, no quedó, digamos, claro. Entonces, la orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta. Y ahora que venga la nueva sesión del Congreso a hacer el equivalente, para que quede claro, en términos de los que hoy reciben pensión”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa de este martes 4 de agosto.

Sin embargo, para los trabajadores jubilados, la declaración de la presidenta se realizó sin respetar sus derechos adquiridos y demostrando que “las mesas de trabajo concertadas entre el Poder Legislativo y los jubilados no son suficientes para alcanzar nuestro fin último”.

Por este motivo, convocaron a una protesta que inició en punto de las 09:00 de la mañana de este miércoles 5 de agosto, afuera de las oficinas del INDEP, en avenida Insurgentes Sur número 1931, donde las y los jubilados se reunieron para dar a conocer a la opinión pública el “despojo del que estamos siendo objeto y exigir el respeto total a nuestros derechos adquiridos”.