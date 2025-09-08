Jueces y magistrados federales inician curso exprés sobre los expedientes que les tocará resolver

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio inicio esta tarde al curso exprés de cinco días que impartirá a las nuevas 850 personas juzgadoras federales electas por voto popular, para formarlos en diversas materias relativas a los expedientes que les tocará resolver en los juzgados y tribunales que les asignen.

Al participar en la inauguración del curso, el ministro Irving Espinoza Betanzo aseguró que el verdadero reto de la reforma judicial, tras la elección de jueces y magistrados, es que esta debe llegar también a fiscalías, defensorías y universidades.

“Llegar sobre todo a aquellos lugares y aquellas personas que históricamente han sido excluidas es el verdadero reto de esta reforma judicial. Una reforma judicial que desde mi perspectiva es mucho más amplia y requiere un cambio profundo, pero que vamos avanzando. Una reforma al sistema de justicia que tiene que llegar a las fiscalías generales de justicia, a las defensorías públicas, a las escuelas universitarias”, dijo al participar en la inauguración del curso.

El Primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas comenzará desde este lunes y durará hasta el próximo viernes, mismo que se impartirá en la sede de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) para las y los juzgadores ubicados en la Ciudad de México, mientras que para los juzgadores que radican al interior de la República se estableció que estos las deberán seguir vía remota.