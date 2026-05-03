Juez ampara a periodista contra Infodemia; Anticorrupción había abierto expediente a Villamil

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al periodista Ignacio Gómez Villaseñor para impedir que la plataforma Infodemia MX, operada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), emita comunicaciones públicas que estigmaticen o criminalicen su ejercicio periodístico. El 15 de abril de 2026, se supo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió un expediente de investigación contra Jenaro Villamil Rodríguez, titular del SPR, y Miguel Ángel Elorza Vásquez, encargado de la plataforma Infodemia, derivado de denuncias presentadas por el propio comunicador.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió, en la Incidencia 133/2026, conceder la medida cautelar definitiva con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo. En su resolución, el tribunal determinó que el empleo reiterado de la expresión “FALSO” y marcas de descalificación sobre las publicaciones de Gómez Villaseñor generaba una afectación a la libertad de expresión, al constituir formas de presión o desincentivación institucional capaces de producir un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico, particularmente por provenir de entes públicos con capacidad de amplificación estatal, lo que actualizaba una modalidad de restricción incompatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

El tribunal ordenó que el SPR se abstuviera de emitir comunicaciones públicas que inhibieran, estigmatizaran o criminalizaran la labor de Gómez Villaseñor, así como de difundir información falsa o tergiversada en relación con su actividad profesional. La resolución especificó que la suspensión surtiría efectos de manera inmediata y se mantendría vigente hasta que causara ejecutoria la resolución correspondiente en el expediente principal.

Gómez Villaseñor, especializado en ciberseguridad, había denunciado reiteradamente que Infodemia MX lo exhibía en la sección “Detector de Mentiras” de la conferencia presidencial matutina sin sustento técnico, pese a que sus investigaciones respecto a hackeos y filtraciones de datos en dependencias federales contaban con respaldo documental. Uno de los episodios más representativos ocurrió el 4 de febrero de 2026, cuando la plataforma descalificó su reportaje respecto a un presunto hackeo al Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, limitándose a citar un comunicado institucional sin proporcionar argumentos técnicos que refutaran los hallazgos del periodista.

El caso cobró mayor dimensión a raíz de la polémica suscitada por un video que mostraba a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. Infodemia MX catalogó inicialmente el material como falso; sin embargo, la Presidencia de la República tuvo que rectificar días después al admitir la veracidad de las imágenes. Gómez Villaseñor señaló que este episodio era representativo del proceder de la plataforma: descalificar información sin aplicar protocolos internacionales certificados para ese tipo de análisis ni contar con un mecanismo de verificación técnica.

El 6 de abril de 2026, el comunicador formalizó tres denuncias penales y administrativas. La primera se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Villamil Rodríguez por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, señalando que el titular del SPR desempeñaba el cargo sin cumplir con los requisitos legales y sin la ratificación correspondiente, además del uso faccioso de recursos públicos para promover la imagen gubernamental. Las otras dos denuncias se interpusieron ante la SABG por faltas administrativas: una centrada en el incidente del video en Palacio Nacional y una tercera que impugna el uso sistemático de Infodemia como aparato de propaganda y descalificación contra el gremio periodístico, con recursos públicos, para desmentir investigaciones sustentadas en datos oficiales y hechos confirmados.

El 14 de abril de 2026, la SABG notificó al periodista la apertura del expediente de denuncia 48518/2026/PPC/SICT/DE120 para practicar las investigaciones por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a los funcionarios señalados. La dependencia informó que, una vez concluidas las averiguaciones, comunicaría el resultado de las investigaciones.

Gómez Villaseñor advirtió que la exhibición de periodistas desde instancias oficiales puede derivar en distintas formas de violencia que escalan del ámbito digital a otros planos, en un contexto en que México figura entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Señaló que el uso del aparato estatal para desacreditar comunicadores genera un desgaste emocional y profesional directo. “No estamos en igualdad de condiciones”, afirmó, en referencia a la capacidad de difusión institucional de los organismos del Gobierno Federal frente a los medios independientes. Anticipó que el siguiente paso en el proceso judicial sería la audiencia constitucional, en la que el amparo podría quedar en firme y resolverse el fondo del asunto, mientras que durante todo el tiempo que dure el juicio la plataforma quedará impedida de estigmatizar su trabajo.