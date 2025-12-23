Juez amplía tres meses investigación contra Hernán Bermúdez Requena

Ramón Adolfo Brown Ruiz, juez de control de la Región Judicial 9 con sede en Villahermosa, Tabasco, ordenó la ampliación por tres meses del plazo de investigación complementaria en el proceso penal instruido contra Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”. El ex funcionario estatal enfrenta acusaciones por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, presuntamente cometidos mientras lideraba la organización criminal conocida como “La Barredora”.

Según fuentes ministeriales, citadas por el diario Reforma, la nueva fecha límite para el cierre de la investigación quedó fijada para el 24 de marzo de 2026. Esta prórroga tiene como objetivo permitir que tanto la defensa del imputado como la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco recaben los datos de prueba necesarios para la eventual etapa de juicio.

La determinación judicial se estableció durante una audiencia a puerta cerrada que inició a las 13:00 horas, en la cual Bermúdez Requena compareció a través de un sistema de videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”, donde permanece recluido.

Este proceso del fuero común representa, hasta el momento, la única causa penal activa iniciada contra quien fungió como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco durante la Administración de Adán Augusto López Hernández. El expediente vincula al ex funcionario con el secuestro y extorsión del empresario Ramón Martínez Armengol, ocurridos en mayo de 2019 en la capital tabasqueña.

En 2014, la víctima fundó la empresa Corporativo Paragas y aperturó una estación de servicio en la carretera a Samarkanda, en Villahermosa, el 18 de agosto de 2018. Según las investigaciones, desde noviembre de ese año, la organización “La Barredora” coaccionó al empresario para comercializar combustible robado o “huachicol”. Tras negarse a continuar con dicha actividad ilícita seis meses después, Martínez Armengol fue privado de la libertad durante dos días, lapso en el que sufrió agresiones físicas.

La liberación de la víctima se condicionó a la firma del traspaso del 40 por ciento de las acciones de su empresa a favor de uno de sus captores, trámite realizado ante Guillermo Narváez Osorio, titular de la Notaría Pública Número 28 del municipio de Centro, Tabasco. Posteriormente, cuando el empresario obtuvo un fallo legal para recuperar su propiedad, la SSPC estatal bajo el mando de Bermúdez Requena se negó a desalojar a los ocupantes. El ex secretario presuntamente exigió el 50 por ciento de la compañía a cambio de la restitución del inmueble.

En la misma causa penal permanecen prófugos Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin”, y el abogado Manuel de Atocha Romero, señalados como partícipes en el secuestro. Aunque existe una orden de aprehensión federal por el delito de delincuencia organizada contra Bermúdez Requena, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha cumplimentado dicho mandamiento judicial.