Juez aplaza resolución sobre reapertura de caso Naasón en la FGR

Un Juez Federal difirió para el 27 de abril la audiencia en la que determinará si se reabre la investigación de la Fiscalía General de la República contra Joaquín Naasón García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y trata de personas.

Juan José Rodríguez Velarde, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, aplazó la diligencia que estaba programada para el 16 de abril, debido a que los denunciantes desconocían el contenido específico del acuerdo mediante el cual la FGR emitió el “carpetazo” que cerró la indagatoria.

La investigación había sido iniciada en 2019 a partir de la denuncia de varias víctimas, pero el 17 de diciembre de 2025 la Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada dictó el no ejercicio de la acción penal.

En su determinación, la Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Contra la Biodiversidad de la FEMDO concluyó que no existían elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra Naasón García por los delitos señalados.

Fue contra ese fallo que los denunciantes presentaron su impugnación ante Rodríguez Velarde, Juez de elección popular.

En caso de que el juzgador ordene reabrir la indagatoria, la defensa del líder religioso, quien actualmente cumple condena en un penal de Estados Unidos, tendrá la posibilidad de impugnar la resolución.

Durante su conferencia matutina del 16 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, se acercó a las víctimas y promueve activamente la reapertura del expediente a través de una audiencia judicial.

“Lo que hizo la Fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque está pidiendo la Fiscalía que se reabra el caso. El objetivo de la Fiscal, Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el Juez reabra el caso”, declaró Sheinbaum Pardo.

Naasón García fue detenido el 3 de junio de 2019 en California.

Tres años después se declaró culpable de haber abusado sexualmente de tres menores de edad, por lo que el 8 de junio de 2022 fue sentenciado a 16 años con 8 meses de prisión.