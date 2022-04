Juez cancela audiencia de Lozoya por caso Odebrecht; ex director de Pemex seguirá en prisión

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, difirió, hasta nuevo aviso, la audiencia de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, por el caso Odebrecht, por lo que el ex funcionario federal continuará preso.

Según autoridades judiciales, citadas por el diario Reforma, el 11 de abril, una de las partes solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dejar sin efecto la diligencia relacionada con el expediente 261/2019 y el juez Zúñiga Mendoza acordó la cancelación de la audiencia, donde Lozoya Austin ofrecería 7 millones 385 mil dólares, como monto para la reparación del daño.

El caso Odebrecht es el único proceso donde el ex director general de PEMEX tiene la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que en caso de conseguir el criterio de oportunidad que negocia con la Fiscalía General de la República (FGR), podrá recuperar su libertad.

Desde enero pasado, Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ordenó a Zúñiga Mendoza, que a las 13:30 horas del día 26 de ese mismo mes, se llevara a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, para definir si Lozoya Austin, continuaba o abandonaba dicha prisión, por el caso de los presuntos sobornos de la constructora brasileña.

La magistrada federal consideró que la prisión preventiva que le impuso el juez de control Zúñiga Mendoza, al ex director general de la empresa paraestatal, el 3 de noviembre del 2021, tenía aspectos que no están debidamente fundados, ni motivados.

Porras Odriozola puntualizó que a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, el juez de control Zúñiga Mendoza, tendría la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva al ex funcionario federal.

Sin embargo, el juez de control determinó durante una audiencia llevada cabo, el pasado 26 de enero, en el Centro de Justicia Penal Federal -y que duró alrededor de 50 minutos-, que Lozoya Austin continuara en prisión por el caso Odebrecht.

La FGR acusa al ex director general de PEMEX, de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de 7 millones 385 mil dólares.

No obstante, el juzgador federal argumentó que persistía el riesgo de fuga del ex director general de la empresa paraestatal, ya que el ex funcionario federal contaba con los recursos económicos y los contactos para ello, además de que no cumplió con la reparación del daño.

El juez indicó que la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio del 2020 permitieron que el ex director general de PEMEX pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares.

Antes, el pasado 20 de enero, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ordenó liberar a Lozoya Austin, en el proceso que se sigue en su contra por el caso Agronitrogenados. No obstante, la misma juez ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal, un brazalete electrónico con localizador.