El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, condenó este jueves a 60 años de prisión a 26 personas, entre ellas el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el homicidio de seis personas ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según informó la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, la sentencia corresponde a los homicidios de Blanca Montiel Sánchez, considerada víctima colateral, y de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

El fallo abarca también los asesinatos de Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, y de David Josué García Evangelista, “El Zurdito”, jugador de ese mismo conjunto.

Ambos murieron cuando hombres armados dispararon contra la unidad en la que viajaban los futbolistas y el cuerpo técnico, en el crucero hacia la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

La resolución del Juez federal se dictó con base en la causa penal 4/2018 y las acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018, que comprenden además el delito de lesiones.

En el fallo se estableció que Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala por el PRD, actuó como inductor de los hechos, mientras que Felipe Flores Velázquez, ex Director de la Policía Municipal de ese municipio, fue señalado como autor mediato.

Para la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la sentencia, dictada 12 años después de los hechos, excluye el delito de tortura cometido contra Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue encontrado desollado la mañana del 27 de septiembre de 2014 en un basurero de Iguala.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que el cadáver presentaba 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna, y que 13 de los 14 huesos revisados estaban rotos.