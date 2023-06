María H., madre de Erick y Juan José Arellano Hernández, propietarios de Grupo ARHE, y su hermano David, fueron incluidos en la red de García Luna al ser accionistas a través de la empresa Consultores en Opciones de Negocios S. C. de R. L., de Operadora Grupo Gas Mart S. R. L. de C. V.

Sirviendo como puente entre las empresas y personas físicas relacionadas con el ex Secretario de Seguridad federal del calderonismo, Operadora Grupo Gas Mart recibió millones de pesos de NUNVAC Inc., empresa panameña vinculada con García Luna, para luego distribuirlos a Oswaldo L. y GLAC Security Consulting, también una organización de la red.

Gas Mart se creó con la razón social Canadá Resort S. R. L. de C. V., pero en 2014 cambió el nombre a Operadora Grupo Gas Mart S. R. L. de C. V. En 2016 dio paso a una nueva empresa, Consultoría Administrativa Río Nazas S. A. C. V., luego ésta transformó su nombre a Operadora de Servicio ICIT S. A., y finalmente a Consultores Administrativos Río N S. A. de C. V.

Tras participar en las transacciones relacionadas con García Luna, Operadora Grupo Gas Mart cambió de nuevo su razón social a Canadá R Servicios de Operación S. A. de C. V.