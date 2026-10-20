Juez dicta prisión preventiva a ‘El Talibán’ por caso de mineros

Un juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, presunto integrante de la facción criminal Los Chapitos, relacionada con el secuestro y la muerte de 10 mineros en La Concordia, Sinaloa. El imputado permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 8 de Guasave, Sinaloa.

En la audiencia, el juzgador declaró legal la detención y los fiscales federales imputaron al detenido por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

El juez de control consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el riesgo de fuga del presunto integrante del Cártel de Sinaloa (CDS).

“Luego de presentarlo ante un juez de control, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús ‘N’, quien fue asegurado en el estado de Sinaloa, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, informó la FGR.

La captura ocurrió el 17 de octubre del mismo año, en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales y autoridades estatales en el que se le aseguraron un fusil, cargadores y diversos cartuchos. Entre sus características particulares, García Perales tiene un tatuaje con la leyenda “Talibán” en la mano derecha y una estrella en el lado derecho del cuello.

Según autoridades federales, el detenido sería uno de los hombres de confianza de Juan Benito, alias “El Beny 17”, presunto jefe regional de Los Chapitos.

A esa célula delictiva se le vincula con el secuestro y el homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., hechos registrados el 23 de enero de 2026, en La Concordia, Sinaloa, y con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, ocurrido el 3 de febrero del mismo año, en Mazatlán.