Juez dicta prisión preventiva a ‘El Tío’, operador financiero de ‘Los Chapitos’

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Ricardo Osuna Tirado, alias ‘El Tío’, señalado como presunto operador financiero de la organización criminal ‘Los Chapitos’, durante una audiencia inicial celebrada el 28 de julio de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa. La medida cautelar se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 ‘Nor-Poniente’, ubicado en Guasave, Sinaloa.

La misma medida se dictó contra Alejandro Coronel Reyes, Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez, José Manuel Félix Covarrubias, José Emmanuel Sosa Carrasco y Jano Alonso López Ruiz, presuntos lugartenientes de Osuna Tirado.

El juez de control imputó a Osuna Tirado los delitos de lavado de dinero; delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de mariguana; y posesión de cargadores, cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En la misma diligencia, sus presuntos cómplices fueron imputados por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y fentanilo, así como por posesión de cartuchos, cargadores y arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada expuso los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de los seis detenidos. “La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que en la continuación de la audiencia inicial la autoridad judicial determine su situación jurídica”, señaló la FGR en un comunicado.

Osuna Tirado y sus presuntos lugartenientes fueron detenidos el 27 de julio de 2026, por la mañana, durante un operativo de fuerzas federales desplegado en dos inmuebles de Mazatlán, Sinaloa.

Durante la acción policial, los elementos federales aseguraron mariguana, metanfetamina y fentanilo, además de cartuchos, cargadores, armas de fuego y 100 mil dólares en efectivo. Esos aseguramientos constituyen el objeto material de los delitos imputados.

Osuna Tirado, de 49 años de edad, está identificado por las autoridades como uno de los operadores financieros de ‘Los Chapitos’. Antes de asumir esa función habría estado ligado a las células delictivas conocidas como ‘Los Ninis’ y ‘Los Chimales’.

La continuación de la audiencia inicial definirá si los seis imputados quedan vinculados a proceso, una vez concluido el plazo constitucional ampliado a solicitud de la defensa.