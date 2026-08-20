Juez dicta prisión preventiva a Fausto Corrales, testigo clave del caso de ‘El Mayo’

Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que el capo Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, fue secuestrado el 25 de julio de 2024. La determinación se emitió este 20 de agosto en una audiencia cerrada a la prensa.

El juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, definirá el 24 de agosto si vincula o no a proceso penal a Corrales Rodríguez por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La resolución sobre la situación jurídica quedó pospuesta porque la defensa, encabezada por el abogado Miguel Darío Albarrán, solicitó la duplicidad del plazo legal para recabar pruebas en favor de su cliente, quien permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

La audiencia se desarrolló en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal y fue cerrada a los medios de comunicación a petición de la Fiscalía General de la República, que argumentó razones de seguridad nacional, con el consentimiento de los abogados del acusado.

Según las investigaciones, Corrales Rodríguez fungió como chofer de Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024 para trasladarlo a la finca Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, donde el también Diputado federal y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue privado de la vida a balazos tras reunirse con Zambada García y con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. En ese mismo encuentro se registró el secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos.

La FGR presume que el detenido incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y omitió proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, lo que obstaculizó el esclarecimiento de los hechos. Ambos delitos se desprenden de la versión que rindió ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Corrales Rodríguez fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto en la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez federal. Previo a su captura se desempeñaba como director de Sueldos y Salarios en la Rectoría de la UAS y era considerado el único testigo con vida del asesinato de Cuén Ojeda.

Víctor Antonio Corrales Burgueño, Diputado local y coordinador de la bancada del Partido Sinaloense en el Congreso del Estado de Sinaloa, padre del detenido, salió en su defensa ante medios de comunicación y sostuvo que su hijo pasó de testigo a posible implicado sin justificación.

“Plena confianza, es totalmente inocente, de eso no tengo ninguna duda, lo digo como padre que lo conozco bien y, además, por la propia situación, Fausto no tiene que ver en esto”, afirmó el legislador local.

Al ser cuestionado respecto al cambio en la condición procesal de su hijo, respondió: “No lo sé, no sé en qué se fijen para eso, él ha sido víctima”.

El coordinador parlamentario también exigió resultados sobre el caso del fundador del PAS.

“Nosotros hemos estado aguantando dos años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, yo voy a seguir en esa postura”, agregó.

Corrales Burgueño descartó solicitar licencia al Congreso del Estado tras la detención de su hijo.

La resolución del 24 de agosto determinará si el proceso penal avanza contra el único testigo sobreviviente de una reunión que derivó en la entrega del capo a autoridades estadounidenses y en el homicidio de un dirigente político sinaloense.