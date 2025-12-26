Juez dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de ‘El Chapito’

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco dictó este 26 de diciembre la medida de prisión preventiva de oficio en contra de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificados por las autoridades, respectivamente, como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, presunto líder de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Los imputados fueron trasladados al Penal de Puente Grande, en Jalisco, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera acción penal en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó duplicar el plazo constitucional de 72 a 144 horas a solicitud de los detenidos, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso ocurrirá el 31 de diciembre de 2025.

La captura de Lindoro Elenes y Lindoro Navidad, “El 7”, se registró el 22 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, mediante operativos simultáneos coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.

Según los informes ministeriales, ambos se desempeñaban como presuntos operadores financieros dentro de la estructura criminal de Guzmán Salazar.

En el despliegue realizado en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, los elementos federales aseguraron siete bolsas con sustancias ilícitas, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores.

Asimismo, fueron decomisadas dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo en los domicilios ubicados en las calles Arenero y León Tolstói.

Los familiares de Guzmán Salazar, hijo del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, permanecerán bajo custodia federal en tanto se desahogan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica definitiva ante los cargos imputados por el Ministerio Público de la Federación.

Este proceso judicial se suma a la sentencia de 20 años de prisión dictada el 24 de diciembre de 2025 en contra de César Osvaldo Toledo Rodríguez, “Valdo”, otro integrante de la misma organización delictiva.

Un juez federal en Hermosillo, Sonora, determinó su responsabilidad en el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos tras considerar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada respecto a sus funciones de dirección y administración.

La estructura operativa vinculada a Guzmán Salazar ha registrado bajas recientes en distintas entidades del país.

El 22 de diciembre de 2025, Alan Gabriel Ñúñez Herrera, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como abastecedor de droga sintética, fue asesinado en Culiacán.

Previamente, el 21 de diciembre, Óscar Noé Medina González, “El Panu”, fue asesinado en un ataque armado en un establecimiento comercial de la Ciudad de México.