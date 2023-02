La audiencia inició poco después de las 10:00 de la mañana y, después de dar el contexto del caso, el juez Paredes estableció un receso que se alargó por dos horas para analizar el caso.

Al regresar a la sala de audiencias, a las 14:08 horas, comenzó a enlistar los criterios jurídicos que tomó en cuenta y que parecían apuntar contra la acusada, sobre todo cuando se refirió a que la acusación señalaba un “delito continuado”, pues las omisiones para impedir el desvío ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando encabezó la Sedesol, y entre 2015 y 2018, cuando dirigió la Sedatu.

De hecho, al escuchar esto, tanto la defensa como Robles y sus acompañantes en la sala tenían el rostro serio y en momentos desencajado, previendo que la resolución no sería a su favor.

Sin embargo, al avanzar en su razonamiento jurídico, el juez explicó que el principio pro persona es relevante para el caso y para el país, toda vez que “México no es una isla” y debe cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el principio pro persona es que “la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano” y bajo ese parámetro es que tomaba su decisión, y con esa visión resolvería.

Aclaró que para su resolución solo tomaría en cuenta los elementos contenidos en la acusación contra Robles y, con base en ello, determinar la naturaleza penal o administrativa de la misma, es decir, solo consideraba los argumentos para sostener la acusación por omisiones que había hecho la FGR en los más de tres años de proceso.

Explicó que el ejercicio indebido de la función pública que derivara en perjuicio de la hacienda pública estaba contemplado en el Código Penal Federal, pero también en la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

A las 14:56 horas, Paredes dio su resolución: “En términos de los principios pro persona, interpretación conforme y control difuso de constitucionalidad, la conducta de la justiciable podrá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Es decir, descartó el proceso penal.

Robles, vestida con un saco rojo brillante y con un rosario del mismo color en el cuello, acudió a la audiencia y en cuanto escuchó la resolución de Paredes, lloró, igual que su hija, Mariana Moguel, quien se encontraba a su espalda.

Con ello, quedaron canceladas las medidas precautorias que seguía después de que fue liberada, por lo que ya no será necesario que acuda a firmar cada 15 días al penal de Santa Martha Acatitla y le será devuelto su pasaporte, por lo que no tendrá impedimento para viajar fuera del país.

El juez recordó que la FGR tiene la facultad de impugnar su decisión, pues “es lo bello de los tribunales”, y que en ese escenario habría una instancia superior para corregir si fuera el caso.

“No consideré patear el balón”, dijo, y señaló que “no hubo combate de la FGR” para determinar si la acusación era penal o administrativa.

Más tarde, la FGR informó que procederá penalmente contra el juez Paredes por esta resolución: “En el caso de la determinación tomada este día por el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat del Reclusorio Sur, de sobreseer la causa a favor de Rosario ‘R’, con la misma se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente”.

Al salir de la audiencia, el abogado Mendieta explicó que esta resolución “significa que nos dan la razón que planteamos hace tres años, y de conformidad con los principios de control de constitucionalidad y pro persona, aquello que se tendría que llevar a cabo es un proceso administrativo, no un proceso penal; el tiempo que estuvo injustamente detenida Rosario Robles fue consecuencia de una arbitrariedad”.

En tanto, Robles afirmó que “al fin se hizo justicia”. “Yo no huí, yo no me fui, después de tres años, a mí no me han encontrado un solo peso que no haya obtenido fruto de mi trabajo, cumplí con todas las disposiciones. Hoy hay una retribución”, dijo.