Juez envía a prisión a dos sinaloenses por 200 kilos de cristal en Monterrey

Un Juez de Control de Nuevo León vinculó a proceso a dos hombres originarios de Sinaloa, identificados como Bainse “N”, de 42 años, y Ramiro “N”, de 40, por el delito contra la salud, luego de que fueron detenidos con alrededor de 200 kilogramos de una sustancia con características de cristal, dos armas de fuego y dinero en efectivo en Monterrey, Nuevo León.

Durante la audiencia, un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto presentó los datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso de ambos imputados.

El Juez consideró acreditada la posible participación de los dos hombres en los hechos investigados y resolvió su situación jurídica con un auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva para ambos, quienes fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.

También fijó un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que derivaron en la detención ocurrieron el 31 de agosto de 2026, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban actos de investigación en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los agentes detectaron a los ahora detenidos en las inmediaciones del estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la Avenida Lincoln, en Monterrey.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, ambos abordaron una camioneta Toyota RAV4 color gris con placas de Durango e intentaron escapar, lo que provocó una persecución por distintas vialidades de la zona.

Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo realizaron detonaciones de arma de fuego y los elementos investigadores repelieron la agresión.

Las autoridades lograron detener el avance de la camioneta y capturaron a sus dos ocupantes.

En el operativo fueron aseguradas dos armas de fuego, dinero en efectivo y diversos paquetes que se encontraban dentro del vehículo.

Durante una inspección pericial realizada por elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la FGJNL se localizaron 15 cajas de cartón, en cuyo interior había paquetes y bolsas de plástico con una sustancia sólida cuyo peso aproximado se estableció en 200 kilogramos y que presenta características de narcótico tipo cristal.

Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, al término de la cual la FGJNL deberá determinar si formula acusación ante el mismo juzgado de control.