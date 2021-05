Juez exoneró a ‘El Marro’ del delito en contra de funcionarios, informa AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, este viernes 21 de mayo, que un juez exoneró al capo “huachicolero” José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, del delito en contra de funcionarios, por lo que hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para atender el caso.

Sin dar más detalles al respecto, el político tabasqueño señaló, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que se enteró de la exoneración del presunto líder del CSRL este viernes.

“Hoy (viernes) en la mañana vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano, José Antonio Yépez, lo exonera del delito en contra de servidores públicos, entonces eso lo tiene que conocer el CJF”, dijo.

En febrero, Yépez Ortiz acusó maltrato y tortura, por lo que un juez federal le concedió una suspensión y ordenó administrarle medicamentos para controlar sus niveles de colesterol, así como cesar cualquier posible maltrato, segregación o tortura al interior del penal.

‘No hice nada a nadie, que se me trate como una persona’, pide ‘El Marro’ a juez

El 12 de agosto del 2020, el juez de control de la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Cefereso número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “El Marro”, por el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de robo de combustible.

El juzgador federal especializado en delincuencia organizada dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de dos meses a la FGR para que realizara su investigación complementaria y los abogados defensores de Yépez Ortiz aportaran pruebas a su favor.

Durante la audiencia virtual, que duró dos horas aproximadamente, “El Marro” le pidió al juez que se le otorgar un trato justo y seguro, ya que al encontrarse en una entidad federativa a donde radica, puede ser sujeto a vulneraciones a sus derechos humanos.

“Ya que no estoy en un Cereso de mi Estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate (...) que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que se me trate como una persona, si hice lo que hice o no lo hice es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede señoría, es lo que quería manifestar”, expuso “El Marro”.

Sin embargo, el juez federal le explicó al imputado que será tratado como probable responsable y que, por lo pronto, no es culpable de los delitos que se le imputan. Pero en caso de sentirse vulnerado en sus derechos humanos, deberá manifestarlo a su abogado o al propio Juzgado, para tomar las medidas pertinentes y hacer recomendaciones al Cefereso.

El capo “huachicolero” fue trasladado durante la madrugada del viernes 7 de agosto del 2020, al Cefereso número 1.

Así lo informó Alfonso Durazo Montaño, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, a través de su cuenta de la red social Twitter, además de que indicó que “El Marro” llegó al penal de máxima seguridad, procedente del Cereso Puentecillas.

“Ahí (en El Altiplano) será puesto a disposición del juez federal que lo requiere por delincuencia organizada y robo de combustible. Expreso mi reconocimiento al trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió Durazo Montaño en otro tuit.

El 5 de agosto del 2020, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó a través de su cuenta de la red social Twitter, que durante la audiencia de control que se reanudó ese día, el titular de un Juzgado de Oralidad, que lleva la causa penal 1P4220-62, calificó de legal la detención de Yépez Ortiz.

Junto con “El Marro” fueron procesados Raúl ‘N’, Silvestre ´N’, Saulo ‘N’, Guillermo ‘N’ y José Cruz ‘N’, a quienes se les imputa el delito de secuestro y homicidio en grado de tentativa de los elementos que realizaron el operativo en el que los detuvieron, 2 de agosto del 2020.

Yépez Ortiz había sido trasladado al penal estatal ubicado en la capital de la entidad, desde la sede de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato, lugar donde permaneció tras su detención, para la integración de las carpetas de investigación por diversos delitos del fuero común.