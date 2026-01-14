Juez frena apertura de juicio contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte

Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó una suspensión provisional que frenó temporalmente la apertura a juicio oral en el proceso que se seguía contra César Horacio Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La medida cautelar ordenó detener el procedimiento penal una vez concluida la etapa intermedia, impidiendo que se dictara el auto de apertura de juicio oral, mientras se desahogaba el amparo que el ex Mandatario promovió contra la vinculación a proceso dictada el 14 de diciembre de 2025.

El juzgador federal dejó claro que la suspensión provisional no implicó bajo ninguna circunstancia la obtención de la libertad para Duarte Jáquez, quien continuó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Niño Jiménez programó para el 30 de enero la audiencia en la que determinará si concedía o no la suspensión definitiva respecto a la vinculación a proceso.

Si se otorgara la medida precautoria definitiva, el inicio del juicio quedaría en suspenso por tiempo indefinido.

La suspensión estará vigente hasta que el Juez federal resuelva sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva, sin que se haya informado con precisión la fecha ni la hora de la audiencia en la que se analizará este tema.

Según la imputación de la Fiscalía General de la República, Duarte Jáquez empleó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero durante su administración como Gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, pero los recursos del erario fueron canalizados a empresas donde él figuraba como el socio mayoritario.

Posteriormente, las transferencias llegaban a sus cuentas personales o las de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y sus hijos, mismas que sumaron alrededor de 73 millones 925 mil 995.09 pesos.

La investigación federal señaló que entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, SOFOM, en las cuales Duarte Jáquez aparecía como accionista mayoritario.

Del total de los recursos transferidos, la FGR estimó que el 76 por ciento, equivalente a 73.9 millones de pesos, fueron objeto de maniobras para ocultar su origen, mediante ocho operaciones realizadas dentro del sistema financiero, con la dispersión del dinero hacia diversas personas físicas y morales.

Una vez que los recursos ingresaban a las empresas vinculadas al ex Gobernador, fueron transferidos y traspasados a otras compañías, entre ellas Acalá, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, así como a empresas propiedad de Duarte Jáquez, como El Saucito de Balleza e Hidroponía de Parral, y a cuentas de Gómez Fong.

La investigación también señaló la participación de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua y, a su vez, tesorero de las empresas del ex Gobernador.

Hermosillo Arteaga falleció el 20 de marzo de 2017, tras sufrir un accidente automovilístico.

La Fiscalía General de la República, bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, detuvo a Duarte Jáquez el 8 de diciembre de 2025 en Chihuahua.

La detención se ejecutó en cumplimiento a la orden de captura emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Tras su captura, el ex Gobernador fue trasladado al penal de El Altiplano, donde ingresó formalmente a las 01:40 horas del 9 de diciembre de 2025.

El 10 de diciembre de 2025, la jueza de control María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó prisión preventiva justificada al ex mandatario estatal, tras una audiencia de más de 14 horas, que concluyó a las 2:00 de la madrugada.