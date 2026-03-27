Juez gira orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por homicidio y tortura

Un Juez de Control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el presunto homicidio de cuatro personas y la tortura de otras 10 durante un operativo registrado el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

El juzgador libró un total de 16 mandamientos de captura contra ex servidores públicos.

Además de Aureoles Conejo, en la lista figura Juan Bernardo Corona Martínez, ex Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad; los dos primeros contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría al ex Mandatario enfrentar el proceso penal en libertad.

Carlos Torres Piña, Fiscal General de Justicia de Michoacán, confirmó las órdenes de captura, según medios locales.

Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar 17 tráileres y tres camionetas retenidas por la comunidad.

El operativo derivó en un enfrentamiento entre agentes y pobladores —entre quienes había comuneros, maestros y normalistas— que dejó cuatro personas muertas, 10 detenidas y siete policías heridos.

Para Aureoles Conejo, esta es la segunda orden de aprehensión girada en su contra, aunque constituye la primera autorizada en el fuero común.

El año pasada, la Jueza federal Patricia Sánchez Nava había instruido una captura por el presunto desfalco de 3 mil 412 millones de pesos vinculado a la construcción de estaciones de Policía, causa en la que se le imputan los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.

A la fecha, el ex Gobernador se encuentra prófugo de la justicia.