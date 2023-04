El Juez federal Juan José Chávez Montes impuso este lunes prisión preventiva oficiosa al contralmirante en retiro, Salvador González Guerrero, ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 extranjeros en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención de González Guerrero. Por su parte, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), imputaron al contralmirante en retiro, por los probables delitos de lesiones, ejercicio ilícito del servicio público y homicidio, este último que amerita prisión preventiva oficiosa.

El funcionario público solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que el viernes 21 de abril de 2023, se resolverá su situación jurídica, de ser o no vinculado a proceso.

González Guerero, quien es contraalmirante en retiro de la Secretaría de Marina (SEMAR), solicitó a través de sus abogados, que se le impusiera un arraigo domiciliario o que fuera enviado a un prisionero militar, concretamente al Campo Militar número 1-A en la Ciudad de México, por considerar que su vida corre riesgo en una prisión civil, debido a las funciones que llegó a realizar.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) se opuso a que el contralmirante fuera enviado a una presión militar, pero el Juez federal señaló que no tenía jurisdicción en materia militar y la Ley de Ejecución de Penas tampoco tiene competencia militar, por lo que ordenó que González Guerrero fuera recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 3 de Ciudad Juárez, e indicó que se pedirá seguridad para el ex delegado del INM, en función de su calidad específica.

Para el día 18 del mismo mes y año, también está prevista la audiencia donde se determinará si son vinculados a proceso por los delitos de lesiones, ejercicio ilícito del servicio público y homicidio, a Eduardo Apodaca Magallanes, ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la oficina de representación del INM; Juan Carlos Meza Cumplido, ex coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; y, a Cecilia Rivera Tena, ex agente de Migración “B”.

González Guerrero fue detenido, alrededor de las 17:00 horas del 16 de abril de 2023, por elementos de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la FGR, los cuales le cumplimentaron la orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones, además de hacer uso indebido del ejercicio de la función pública. por el caso del incendio en la estación migratoria, en el que murieron 40 migrantes extranjeros.

El funcionario federal fue aprehendido en la avenida Tecnológico, de la colonia Jardines del Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aunque el Contralmirante contaba con una suspensión provisional otorgada por un juez federal, dicha medida no impidió que pudiera ser detenido, ya que las órdenes de captura no pueden ser frenadas cuando son por delitos con prisión preventiva de oficio y González Guerrero era fugitivo por homicidio y lesiones.

ANDRÉS QUEVEDO QUEDA COMO ENCARGADO DE DESPACHO DEL INM EN CHIHUAHUA

Andrés Quevedo fue nombrado como encargado de despacho del Instituto Nacional de Migración (INM) a nivel estatal, esto tras la detención del delegado Salvador González Guerrero.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, de la Secretaria de Bienestar, dijo en conferencia de prensa, que dos día antes se realizó el nombramiento de Quevedo y aclaró que el nuevo delegado del INM dicha entidad sería nombrado por el Gobierno Federal.

“Andrés Quevedo es una persona que tiene mucha experiencia en esto, ha estado a cargo del programa ‘Paisano’, le deseamos lo mejor en esta posición tan difícil en este momento que estamos viviendo [...] El INM a nivel central, a nivel Secretaría de Gobernación, presidente de la República, definirán quién quedará al frente del instituto una vez que cumpla con el encargo Andrés Quevedo”, señaló Loera de la Rosa.