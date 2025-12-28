Juez libera a 5 personas detenidas por el incendio de Waldo’s en Hermosillo

Un juez del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo, Sonora, ordenó la liberación de cinco personas detenidas por el caso del incendio Waldo’s que dejó 24 muertos.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que dicha resolución no fue por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación.

Explicó que el juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, y así tolerando argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias y que las mismas no eran a color, pese a que la carpeta de investigación original y copias fieles fueron puestas oportunamente a disposición de las partes en la administración del Juzgado Oral Penal del Distrito 1.

En ese sentido, el juzgador determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aún y cuando había tiempo para hacerlo, ya que los hechos imputados fueron expuestos de manera clara ante el juez y las partes y varios de los imputados habían comparecido previamente ante el Ministerio Público, por lo que conocían el expediente.

“Bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación, otorgando un plazo de 18 días, cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un máximo de 144 horas”, detalló la Fiscalía.

Por su parte, el Ministerio Público del Fuero Común no comparte el criterio adoptado y promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación.

“La Fiscalía mantendrá firme la pretensión punitiva del Estado y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad y a una reparación integral del daño”, destacó.

En tanto, la Fiscalía precisó que durante la audiencia realizada este viernes, se formuló la imputación en contra de diversas personas detenidas por orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos en el establecimiento comercial el pasado 1 de noviembre.



Incendio en Waldo’s

El incendio en dicha tienda se convirtió en el siniestro número 12 registrado en establecimientos de esta cadena desde 2007, de acuerdo con un recuento de diversos reportes periodísticos a nivel nacional.

La tragedia, una de las más graves en la historia reciente del comercio minorista en México, que cuenta con 68 tiendas en Sonora y más de 900 en todo el País, volvió a poner bajo escrutinio los protocolos de seguridad y las condiciones de las tiendas de bajo costo, un modelo que ha crecido aceleradamente en el país durante las últimas dos décadas.

Según los primeros peritajes, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito en un transformador eléctrico dentro del local.

Waldo’s lamentó el siniestro y aseguró que su equipo “trabaja para brindar apoyo a las personas afectadas”, además de comprometerse a colaborar de “manera transparente y responsable” en las investigaciones de las autoridades.

La compañía informó sobre la cobertura de gastos funerarios, la gestión de un traslado médico aéreo a Estados Unidos y la entrega de apoyos directos a las familias, en coordinación con el Gobierno de Sonora y la Unidad de Atención a Víctimas.