Juez libera a director general de Vanguardia tras no vincularlo a proceso por fraude

El director general de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue liberado la tarde de este sábado luego de que un juez de Control determinó no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.

La resolución fue emitida por el juez Luis Eduardo Hernández Meza en Nuevo León, durante una audiencia celebrada este sábado en la que consideró que la Fiscalía General del Estado no presentó elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del directivo.

“El juez validó los datos de prueba presentados por la defensa, en específico el pasaporte de Castilla Galindo, donde se observa que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, en Nuevo León, para la presunta venta de un inmueble en Saltillo, este ni siquiera se encontraba en México”, indicó Vanguardia al dar a conocer la resolución.

De acuerdo con la defensa, en esa fecha Castilla Galindo asistía a un evento internacional en Medellín, Colombia, lo cual fue respaldado con sellos migratorios de ingreso a Colombia el 26 de agosto y salida el 29 de agosto de 2025.

La defensa legal del Director General basó su argumento en tres puntos: el primero, que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca se acreditó su voluntad, pues jamás compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.

“Los abogados sustentaron su estrategia jurídica en tres argumentos principales. El primero, que la querella fue presentada por un supuesto asesor legal, sin que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, acreditara su voluntad de denunciar, ya que nunca compareció ante autoridad alguna ni existe constancia oficial de su identidad dentro de la carpeta de investigación”, indicó Vanguardia.

“El segundo, que la Fiscalía de Nuevo León, no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.

“Y el tercero, y más contundente, que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, y en la que el Director de VANGUARDIA habría recibido un monto de 700 mil pesos, éste se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia”.

Vanguardia apuntó que el pasaporte de Castilla Galindo tiene sellos de migración de Colombia que respaldan que no estaba en México en la fecha señalada por el presunto denunciante, pues tenía sello de ingreso a dicho país el 26 de agosto y de salida el 29 de agosto de 2025.

“También se presentaron las reservas del viaje, capturas de pantalla de la app de taxis usada en Colombia, notificaciones del banco por el uso de la tarjeta bancaria, fotos del viaje y una entrevista con Jesús Ramírez, amigo de Armando Castilla y persona con quien viajó, que confirma que estuvieron en el evento en Medellín”, explicó.

“Luego de escuchar los argumentos de las partes, el Juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso al director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, por considerar que no se presentaron elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el delito de fraude que pretendió imputársele”.