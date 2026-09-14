Juez libra orden de captura contra empresario Jorge Olán por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio por el delito de delincuencia organizada.

Así lo reveló en exclusiva el diario digital La Silla Rota este 14 de septiembre, quien señaló que sería la primera orden de captura girada contra el empresario tabasqueño, identificado como amigo cercano de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes judiciales cercanas a la determinación confirmaron a La Silla Rota que la orden de aprehensión quedó radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez admitió el expediente promovido por la FGR.

Según lo publicado por el mismo medio, la orden estaría vinculada con la denuncia que el Servicio de Administración Tributaria presentó ante la FGR contra la empresa Portacelis Gas and Oil, por presunto contrabando y defraudación fiscal por 834 millones de pesos.

La compañía está relacionada con Olán Aparicio, y su administrador único era Juan Carlos de la Cruz Murillo, colaborador cercano del empresario.

Olán Aparicio ha sido señalado como presunto prestanombres o socio encubierto de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y de su hermano Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, de quienes es amigo desde la adolescencia.

Las fuentes consultadas por La Silla Rota indicaron que no podían confirmar ni descartar que alguno de los hijos del ex Mandatario aparezca mencionado en la carpeta de investigación de la FGR.

Antes de 2019, Olán Aparicio se dedicaba a la venta de muebles de baño y azulejos. A partir de ese año, sus empresas se multiplicaron y comenzaron a operar en la venta de medicamentos, la construcción y el suministro de balasto para el Tren Maya, entre otros giros.

Esas actividades le generaron ingresos por miles de millones de pesos mediante contratos públicos con el Gobierno federal y con gobiernos estatales.

El caso ha escalado en las semanas previas. El 29 de agosto pasado se dio a conocer que la FGR había iniciado acciones contra la empresa vinculada al empresario por huachicol fiscal. El 2 de septiembre del mismo año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contaban con información respecto a Olán Aparicio.

El 7 de septiembre, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que una empresa ligada al empresario no declaró 83 millones de litros de diésel.

Previamente, Olán Aparicio tramitó un amparo tras detectar vigilancia de la FGR en su domicilio. En ese momento, las autoridades señalaron que no existía una orden de aprehensión vigente en su contra.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no había emitido un comunicado oficial respecto a la orden de aprehensión, ni se había informado sobre la ejecución de la misma.