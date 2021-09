Un juez federal ordenó la aprehensión de 10 personas presuntamente ligadas en el caso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por contratos de 2 mil 950 millones de pesos, por los que son buscados también la conductora Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, confirmaron autoridades federales a Animal Político.

De acuerdo con datos proporcionados, en la orden de captura se encuentra Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Además de Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, éste último es considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga.

En la lista también se encuentra Paulo Uribe, ex director General de Administración, quien es uno de los 20 funcionarios y ex mandos del OADPRS que están citados el 18 de octubre a una audiencia en la que serán imputados por el caso de un presunto sobreprecio de servicios privados en los penales federales.

Animal Político publicó en días pasados que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

Otros nombres en la lista de los buscados son Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS. Así como Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del mismo organismo.

Además de Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras y Yareli Eunice Delgado García.

El juez que giró la orden es Iván Aarón Zeferín Hernández, el mismo que ordenó aprehender al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

La solicitud la presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada