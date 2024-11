Juez ordena liberar a ‘El Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo

El Juez de Distrito Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez “El Altiplano”, ordenó este miércoles cambiar la medida cautelar y la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador y ex jefe de dicho grupo criminal.

En la audiencia, que duró poco más de siete horas, el juzgador federal resolvió aplicar el cambio de medida cautelar para “El Contador”, argumentando que el agente del Ministerio Público de la Federación “no acreditó” las causas que motivaron la prisión preventiva oficiosa, porque no refirió los hechos materia de extradición, no señaló investigación contra el extraditable en México y consideró que no existía riesgo de evasión a la justicia.

El juez de Distrito Especializado ordenó al director del Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, para que de “inmediato” pusiera en libertad a Cárdenas Martínez, en el improrrogable plazo de 24 horas, contados a partir de la notificación, “se sirva informar el cumplimiento dado a este mandato judicial, informando la hora en que el gobernado quedó materialmente libre, con el apercibimiento que de ser omiso y de no informar los motivos que le impidan hacerlo, se le impondrá multa de 21 mil 714 pesos”.

Salazar Hernández le impuso a Cárdenas Martínez, como medidas cautelares, que se presente cada semana ante el Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas; además del pago de la garantía económica por 5 millones de pesos -cantidad que tendrá que presentar en un plazo de cinco días hábiles.

Además, el juez federal prohibió a “El Contador” su salida del País sin autorización judicial; entregar de pasaporte vigente o vencido y visas; aunado a la vigilancia de las autoridad supervisora y la portación de un brazalete electrónico.

Asimismo, tendría prohibido acercarse a la Embajada de Estados Unidos en México o cualquier sede diplomática de esa nación en territorio mexicano, así como a las víctimas y familias del caso que se le seguía.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Gobierno de México el 24 de marzo de 2022 la extradición de “El Contador”, quien se convirtió en el líder del CDG tras el arresto y posterior condena de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, condenado a cadena perpetua en el Distrito Sur de Texas, el 15 de septiembre de ese mismo año.

Cárdenas Martínez, de 44 años, fungió como el líder del CDG desde el 2015, hasta que fue detenido, el 27 de febrero de 2022, en la Ciudad de México, por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

“El Contador” había sido detenido en dos ocasiones anteriores. En marzo de 2019 fue aprehendido en San Luis Potosí, por los delitos de privación ilegal de la libertad y asalto. Sin embargo, en octubre del 2020 salió del Centro Federal de Readaptación Social 14, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, en Durango, luego de que un juez de Control de la Primera Región en el Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no lo vinculó a proceso.

Antes, el 19 febrero del 2019, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron en el fraccionamiento San Francisco, de Matamoros, Tamaulipas, a “El Contador”. Sin embargo, dos días después, un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, dejó en libertad a Cárdenas Martínez.