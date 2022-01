Juez ordena liberar a Lozoya por Agronitrogenados; seguirá en prisión por Odebrecht

Un juez federal ordenó liberar a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, en el proceso que se sigue en su contra por el caso de Agronitrogenados, tras permanecer en prisión preventiva justificada durante más de tres meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México.

No obstante, el mismo juzgador federal ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal un brazalete electrónico con localizador. Asimismo, según lo informó este sábado Milenio, sigue vigente la prisión preventiva contra el ex director general de Pemex por el caso Odebrecht.

De acuerdo al diario, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, la parte acusadora en el juicio contra Lozoya Austin, apelaron la resolución del juez federal, dictada el viernes 21 de enero, para impedir que el ex director general de la empresa paraestatal salga de la prisión donde aún permanece.

El juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Lozoya Austin contra la prisión preventiva, requirió a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.

Sin embargo, para que Lozoya Austin salga la cárcel tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por el caso Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por lo que ya pidió sentenciarlo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.