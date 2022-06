Juez ordena liberar a secretario técnico de la JUCOPO del Senado

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo circuito confirmó el amparo liso y llano en favor de José Manuel del Río Virgen -secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado-, quien permanece preso en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo, en Coatepec, por lo menos en las próximas horas.

Durante una sesión celebrada el 16 de junio del 2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ordenó a Francisco Reyes Contreras, juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, convocar a una nueva audiencia y determinar en ella la no vinculación a proceso de Del Río Virgen, así como la cancelación de la prisión preventiva de oficio, lo que significa liberar al imputado.

El Tribunal federal estableció que el 16 de junio del 2022 se engrose la sentencia para que el juez de control sea notificado inmediatamente de la audiencia que debe presidir para ordenar la liberación. El magistrado Salvador Castillo Garrido propuso confirmar la sentencia dictada por el juzgado Décimo Séptimo de Distrito con sede en Veracruz, propuesta que fue apoyada por su homólogo Vicente Mariche de la Garza. El único que no compartió el proyecto fue Martín Soto Ortiz.

Castillo Garrido calificó de infundados cada uno de los alegatos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la cual alegó que el juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz, quien amparó a Del Río Virgen, se extralimitó en sus funciones y no valoró los datos de prueba. Mientras que el magistrado Mariche de la Garza expresó que el impartidor de justicia determinó que dichas pruebas no pudieron haberse conformado.

Ello, según el magistrado, dado que no hay un enlace lógico, ni una imputación directa de que él fuera el actor material de esos hechos, ya que se concluía que no podría tener la calidad en la probable participación en los hechos, además de que hay una serie de circunstancias que el juez de distrito analizó en su sentencia, “que el fiscal no combate en su totalidad”.

Por su parte, el Soto Ortiz dijo tener una “visión distinta” en este asunto, porque el caso de Del Río Virgen fue tomado por un juez de control de una diversa jurisdicción de donde se cometió el delito. “Me preocupa, porque la regla de competencia es para el juez que ejerce jurisdicción en lugar de comisión del evento”, añadió el magistrado.