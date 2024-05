Francisco Javier Rebolledo Peña, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional en el amparo promovido por Agustín Caso Raphael, ex auditor especial de desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien fue sustituido por David Rogelio Colmenares Páramo, titular del órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por “pérdida de la confianza”, según contaba en el oficio UGA/DGRH/DRL/045/2024, fechado el 9 de abril del presente año.

“Considerando que el acto reclamado consiste en la emisión del oficio [...] Procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de cesar los efectos del nombramiento del quejoso y continúe con sus funciones que desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la ASF, lo anterior, en virtud del peligro en la demora y la posible afectación que pueda ocasionarse a la parte quejosa”, ordenó el juez federal.

Rebolledo Peña decidiría el 13 de mayo de 2024 si concedería la suspensión definitiva a Caso Raphael, y mientras tanto, la ASF podría impugnar la provisional ante un tribunal colegiado de circuito. Colmenares Páramo designó el 10 de abril del presente año, a Arely Gómez González -ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como nueva auditora especial de desempeño del órgano técnico especializado en San Lázaro.

No obstante, el juez federal adelantó que había evidencias de que el oficio para cesar a Caso Raphael fue ilegal. El ex auditor especial de desempeño de la ASF alegó en su amparo que Colmenares Páramo violó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debido a que no citó como fundamento el artículo 94, que es el que le permitía remover a los auditores especiales por “causas graves”, sino que únicamente argumentó pérdida de la confianza.

“Este juzgador advierte de su contenido, que [el oficio] no se encuentra motivado, porque no se explica cuáles son las razones de la pérdida de confianza que dieron origen al cese, por lo que en un cúmulo de probabilidad que en el juicio principal del cual deriva el presente incidente otorgue el amparo solicitado”, afirmó Rebolledo Peña.

ARELY GÓMEZ, EX TITULAR DE PGR CON PEÑA NIETO, NUEVA AUDITORA ESPECIAL DE LA ASF

Arely Gómez González, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), fue nombrada, el 9 de abril de 2024, como nueva auditora especial de desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sustitución de Agustín Caso Raphael, quien fue destituido.

A través de una carta pública, el ex auditor especial del órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer que David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF, lo cesó sin demostrar que se hubiera incurrido en alguna falta establecida en la ley, por lo que anunció que interpondría recursos jurídicos.

Caso Raphael estuvo a cargo de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que estaría ubicado en Texcoco, Estado de México. Encontró que la cancelación de dicha obra costó 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos, como había señalado el Gobierno Federal, reporte del que se quejó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ex auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación acusó que se había dejado de lado la autonomía e independencia de la función de fiscalización, debido a que el programa anual de auditorías había caído en la autocensura, al no permitir la incorporación de temas relevantes, debido a los intereses de ‘hacer política’ en la ASF, bajo la Administración de Colmenares Páramo.

“En lo inmediato enfrento un cese por la conducta señalada como pecaminosa, de haber sostenido la veracidad de los hechos en vez de aceptar sumisiones”, señaló Caso Raphael, en su carta pública. “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”, deploró el ex auditor especial de la ASF.

Además, Caso Raphal aseveró que el equipo de Colmenares Páramo no permitía a los auditores “incorporar los temas de relevancia nacional”, y sometían los informes de auditorías a una revisión “que no es técnica”, para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización”, sostuvo Caso Raphael quien se sumó a la lista de auditores removidos por Colmenares Páramos durante su Administración, entre ellos Dora Muna Buchahin o Gerardo Lozano Dubernard, quienes también denunciaron irregularidades.