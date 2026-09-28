Juez ordenó traslado por tierra de casi 40 horas de Ernesto Ruffo: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información que recibió este lunes del Gabinete de Seguridad, el traslado por vía terrestre del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desde el Estado de México hasta Ensenada se realizó por orden de un Juez.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que preguntó por qué Ruffo fue trasladado por tierra, debido a que el recorrido tuvo una duración de aproximadamente 39 horas.

La respuesta que recibió fue que se siguió la orden de la autoridad judicial y que se trató de un procedimiento realizado en otras ocasiones.

“Pregunté hoy en la mañana en el Gabinete que por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del Juez”, dijo la Presidenta, quien aclaró que no tiene certeza sobre todos los detalles del traslado y que la Fiscalía General de la República podría informar al respecto.

La Mandataria agregó que, según la información que le proporcionaron, este tipo de procedimiento es el que normalmente determina un juez, salvo que exista alguna condición adicional de riesgo.

También señaló que le informaron que la defensa de Ruffo estuvo de acuerdo con el traslado por vía terrestre.



Ruffo llega a Ensenada tras traslado de 39 horas

Ernesto Ruffo llegó a su domicilio particular en Ensenada, Baja California, tras permanecer aproximadamente 39 horas en traslado desde el Estado de México, bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional.

El ex Gobernador continuará su proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano.

La medida fue concedida por un juez durante una audiencia celebrada el viernes, después de que la defensa argumentara que Ruffo es una persona adulta mayor y enfrenta problemas de salud.

La FGR informó que el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar no implica que el proceso penal se detenga o presente modificaciones.



Proceso del ex Gobernador

Ruffo enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación de la FGR sobre una presunta red de contrabando de combustible.

De acuerdo con la Fiscalía, los trabajos ministeriales permitieron identificar operaciones que utilizaban ferrotanques y que estaban relacionadas con una empresa vinculada con actividades portuarias.

La FGR atribuye a Ruffo funciones de dirección y administración dentro de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que fue fundador y secretario del Consejo de Administración, y señala que es uno de sus principales socios.

El ex Gobernador fue detenido en julio de 2026 y rechaza las acusaciones en su contra.

Ruffo ha sostenido que era un accionista minoritario de la empresa y que su participación se limitaba a realizar trámites aduanales.

Su abogado, Fernando Gómez Mont, también ha cuestionado las pruebas de la acusación y afirmó que no existe evidencia contra el ex Gobernador en las 20 mil páginas del expediente.