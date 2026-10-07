Juez otorga prisión domiciliaria a socio de Ruffo en caso de huachicol

El empresario Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo Appel en la compañía Ingemar, salió del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para continuar en prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, el proceso penal que enfrenta por presunto huachicol fiscal.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez determinó que la prisión preventiva oficiosa impuesta al empresario se cumpliera en su domicilio particular y no en el penal de máxima seguridad, donde permaneció interno desde julio de 2026.

Azucena Lazalde Íñiguez, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, dio a conocer el traslado mediante un acuerdo publicado el 6 de octubre de 2026, después de que un actuario judicial acudió al Altiplano para realizar una notificación y fue informado de que el procesado ya no se encontraba en ese centro penitenciario.

“El actuario judicial adscrito... refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar”, consigna el acuerdo judicial, que añade: “Se advierte que el citado quejoso guarda arraigo domiciliario en el inmueble ubicado en Carretera Tijuana-Ensenada, Kilómetro sitio 103, Número 7627 Colonia Sauzal, en Ensenada Baja California, Código Postal 22760”.

Con esta excarcelación suman al menos cuatro procesados que obtuvieron la prisión domiciliaria en el expediente cuyo principal imputado es el ex gobernador de Baja California. Ruffo Appel dejó el Altiplano y fue trasladado a su domicilio de Ensenada el 27 de septiembre de 2026, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., llevan su proceso desde el 23 de julio del mismo año en sus respectivos domicilios de Saltillo, Coahuila.

Thompson Navarro es dueño de Servicios Portuarios S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar. Fue detenido en Ensenada el 16 de julio de 2026 y siete días después quedó vinculado a proceso por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.

Según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), durante 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos, y Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía (SENER).

Del total del contrabando, las autoridades federales aseguraron únicamente 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño estimado a la hacienda pública por la introducción ilegal de esos productos al país asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.

El cambio de medida cautelar no implica la conclusión del proceso penal, que continuará su curso bajo la jurisdicción del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con el imputado bajo arraigo domiciliario en Baja California.