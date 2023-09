Gómez Leyva informó, el 17 de agosto, que compareció ante el Ministerio Público Federal, para solicitar la facultad de atracción respecto al atentado en su contra y señaló que la FGR le indicó que ejercitaría “a la brevedad”, dicha facultad, en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El 15 de agosto, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista indicó que junto a su equipo de abogados, tomó la decisión de buscar que la FGR atrajera el caso del atentado en su contra, ya que aunque la FGJ-CDMX había detenido a 13 personas, supuestamente por haber participado en dicho caso, estaba desinformado acerca de quién ordenó asesinarlo y por cuál motivo.

“Mi desinformación es absoluta. Ante eso, podría sentarme a esperar otros ocho meses, 16, 24, no sé cuántos meses o buscar a la otra instancia del Estado mexicano, que puede participar en la investigación del caso y esa otra instancia es la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República”, señaló.

“Yo solicitaré y, esto creo que lo haré el miércoles o el jueves, solicitaré su apoyo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué confiar? Porque pues, si no confío en las instituciones, ¿qué hago? ¿Me voy al extranjero? ¿Contrato a un detective? ¿Qué es lo que hago?”, cuestionó el periodista, entrevistado por Loret de Mola Álvarez para su programa transmitido por YouTube, del medio digital Latinus.

Gómez Leyva reveló que desde diciembre de 2022 había tenido que moverse por la Ciudad de México con un fuerte dispositivo de seguridad.

“Ante el dilema de encerrarme a lamentarme, a victimizarme, a hacerme pedazos o salir corriendo, yo dije: ‘yo voy a seguir haciendo mi vida, mi vida ha cambiado porque hoy es una vida protegida’”, dijo.

“Hoy me tengo que mover con un cinturón de seguridad, pero te diría que fuera de eso, es esencialmente la vida que tenía antes. La preocupación está ahí, alguien me quiso matar y no tengo idea quién fue y por qué”.

El periodista, de 65 años de edad, denunció el 15 de diciembre de 2022 que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El ataque, dijo, se produjo a las 23:10 horas a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En redes sociales, el comunicador adjuntó cuatro fotografías en las que se observaba cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL [...] Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL”, escribió.