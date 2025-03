Juez sentencia a 40 años de prisión a soldados acusados de asesinar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo

Juan Gonzaga Sandoval, juez de Distrio especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, sentenció este 26 de marzo de 2025 a 40 años y 9 meses de prisión a cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes estaban vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 46/2023, por su presunta responsabilidad en el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido el 26 de febrero de 2023.

Según lo informó el abogado de las víctimas, Edgar Netro Acuña, además de la pena carcelaria por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el juez de control ordenó al capitán Elio Conde Toledano, comandante del Décimosexto Regimiento de Caballería, ofrecer una disculpa pública a los familiares de los jóvenes asesinados.

La Fiscalía General de la República imputó a Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, como los autores de los disparos contra los jóvenes.

Los cuatro militares presenciaron la lectura de su sentencia por videoconferencia, desde el Campo Militar Número 1, donde permanecían bajo custodia de la Guardia Nacional, a la espera de la resolución definitiva de su caso.

Durante el juicio, el capitán Conde Toledano, comandante del Décimosexto Regimiento de Caballería, testificó que los cuatro cabos sentenciados dispararon sin recibir órdenes superiores.

El abogado Netro Acuña y José Roberto Puente Martínez se reunieron con los familiares de las víctimas, para comunicarles la sentencia condenatoria contra los militares.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebró el 25 de febrero de 2025 que un tribunal federal en Tamaulipas emitió una sentencia, un día antes, en contra de los elementos del Ejército.

“Saludamos la sentencia emitida ayer por un tribunal federal en #Tamaulipas contra 4 militares que ejecutaron a 5 jóvenes en #NuevoLaredo el 26 de febrero de 2023. El uso excesivo y arbitrario de la fuerza es inadmisible y debe ser siempre prevenido, investigado y sancionado. Reconocemos la valentía de las familias de las víctimas en su exigencia de justicia y la labor de las organizaciones que las acompañan. De igual forma, resaltamos la labor de las autoridades que hicieron posible esta sentencia”, indicó la ONU-DH, en su cuenta de la red social X.

El mismo día, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, a cuatro militares pertenecientes al 16o Regimiento de Caballería Motorizada, que emboscaron a un grupo de jóvenes en Nuevo Laredo, la madrugada del domingo 26 de febrero del 2023.

Según la organización no gubernamental, la sentencia condenatoria estuvo a cargo del juez federal Juan Gonzaga Sandoval, durante una audiencia celebrada, el 24 de febrero de 2025, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Los imputados fueron identificados como Agustín “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N”, todos ellos con grados de cabo de caballería y quienes comparecieron a través de una videoconferencia, desde la Prisión Militar Número 1.

“Las víctimas de esta masacre estuvieron conviviendo en una disco de Nuevo Laredo festejando que uno de ellos, Gustavo Ángel Suárez Castillo, les había anunciado que sería papá, al quedar embarazada su esposa, y cuando se dirigían a sus domicilios fueron perseguidos por al menos tres vehículos del Ejército Mexicano y acribillados sin motivo alguno en el crucero de Méndez y Huasteca, en una de las colonias más populares de esta frontera”, recordó.

“Además del conductor de la camioneta Gustavo Ángel también fueron asesinados los jóvenes Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez. Otros dos jóvenes, Alejandro y Gerardo sobrevivieron a una lluvia de balas disparadas por este grupo de soldados”, explicó.

“Además de una serie de pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000435/2023 el testimonio del capitán de Caballería, Elio Conde Toledano, fue fundamental para que estos cuatro militares fueron encontrados culpables de los homicidios de cinco víctimas pues aseguró que ‘los cuatro cabos dispararon sin existir una orden superior de por medio’”, finalizó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que cuatro militares realizaron uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por tales hechos, emitió, el 21 de marzo de 2023, una recomendación para entonces Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena.

“Se acreditó la violación al derecho humano a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego que derivó en la privación arbitraria de la vida”, se lee en la recomendación de 54 páginas, emitida por el órgano cuya presidenta era María Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH detalló que entre las 04:30 y 4:50 horas del 26 de febrero de 2023, los cinco jóvenes fueron ejecutados en las calles de Méndez y Huasteca, de la colonia Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, cuando los siete civiles circulaban en un vehículo tipo pick-up y, por “sospecha”, fueron seguidos por 21 militares que se transportaban en cuatro vehículos oficiales, mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.

Según detalló la Comisión en su recomendación, después, “sin que mediara amenaza real en contra de la vida de militares o de terceros”, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, “sin emitir previamente comandos de voz”, un elemento de la Sedena accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres militares más, para dar apoyo al primer tirador. En la declaración que hicieron en Nuevo Laredo los cuatro soldados detenidos dijeron haber disparado en al menos 114 ocasiones (15 el identificado como autoridad responsable uno; 30 el dos; 39 el tres; y 30 el cuatro).

Asimismo, confirmó que no se encontraron armas dentro de la camioneta de las víctimas.

Además, la CNDH explicó que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por armas de fuego, que ningún militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos de la Sedena involucrados declararon que ninguno vio que de la pick up particular se originaran disparos de arma de fuego.