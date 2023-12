Alberto Ortega Peza, magistrado de la Primera Sala Unitaria Civil, del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León determinó que el Gobernador Samuel García Sepúlveda no podría hacer uso de la licencia que el Congreso local le otorgó para separarse del cargo, ni salir del Estado hasta que no se resolviera de forma definitiva quién será el mandatario interino.

La controversia de inconstitucionalidad 25/2023, fue promovida por Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León.

Sin embargo, el también precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano respondió, el mismo día, que el Poder Judicial estatal -según él controlado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional-, no tenía la facultad para suspender la licencia de seis meses al cargo de Gobernador.

“Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas: 1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia. 2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”, escribió García Sepúlveda, en su cuenta de la red social X.

Jorge Álvarez Maynez, coordinador de la precampaña presidencial de Movimiento Ciudadano, cuestionó en una publicación la suspensión del Poder Judicial estatal, y anticipó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se había pronunciado al respecto.

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado de NL, ese que presidía Arturo Salinas [Garza] como Magistrado (a quien la Sala Superior y la SCJN le revocaron el nombramiento por ser inelegible) ‘ordena’ detener la licencia a Samuel García. ¿Con qué atribuciones si es materia electoral?”, dijo el también Diputado federal.

“Que bueno que se quiten la máscara. Lo que no quieren es que @samuel_garcias compita. Porque va a jubilar al PRI y al PAN. Esto que hace el Poder Judicial de Nuevo León es inconstitucional. El asunto ya fue resuelto por un tribunal de rango constitucional (el

@TEPJF_informa)”, acusó Álvarez Maynez, en otra publicación.

Para ser elegible a la Presidencia, el precandidato de MC deberá estar separado de la gubernatura desde seis meses antes de la elección del 2 de junio de 2024, es decir, su licencia debería entrar en vigor el 2 de diciembre de 2023, como aprobó el Congreso local.

”Se concede la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la aprobación de la licencia al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y no cobre vigencia la autorización de su ausencia en el cargo que ostenta, hasta en tanto se surtan las siguientes condiciones”, indicó Ortega Peza

”1. Que el Congreso del Estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, durante el periodo en que el Gobernador Constitucional del Estado se ausente de sus funciones con motivo de la licencia que solicitó. 2. Que la persona que eventualmente sea designada por el Poder Legislativo asuma materialmente las funciones que como Gobernador Interino le corresponden”, añadió el magistrado, cuya notificación con el oficio número 6741/1023, fue pegada en una de las puertas del Palacio de Gobierno neoleonés.

”Esto significa que mientras no se surtan dichas condiciones, el Gobernador deberá abstenerse de abandonar sus funciones o el territorio del Estado, sin causa justificada previamente calificada por el Tribunal Superior de Justicia, pues se reitera que hasta entonces estarán paralizados los efectos de la licencia que se le concedió”, señaló Ortega Peza.

Por otra parte, a unas horas de que asumiera el Gobernador Interino, Juan Fernando Alvarado López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Reynosa, Tamaulipas, dejó sin efecto la suspensión otorgada al Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco, con la que García Sepúlveda pretendía dejarlo como encargado de despacho, al iniciar su licencia de seis meses.

La decisión del juzgador federal, en respuesta a una aclaración promovida por Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, quien había sido inicialmente designado como Interino, ante la revocación de su nombramiento.

Este mismo viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció mediar en la situación de crisis política que enfrentaba Nuevo León, ya que indicó que si las partes del conflicto consideraban necesaria la intervención del Gobierno federal para resolver la situación, su administración estaría dispuesta a participar, para encontrar una resolución pacífica.

No obstante, pidió que las partes del conflicto agotaran todos los procesos de diálogo posible para encontrar una solución, y, en caso de que no se lograra llegar a un acuerdo, recordó que había instancias legales y jurídicas para buscar llegar a un arreglo.

Sin embargo, indicó que si las opciones anteriores no funcionan, reiteró que él estaría dispuesto a fungir como mediador en el conflicto, para alcanzar una resolución que terminara con la crisis política en Nuevo León.

”Primero que se busque el diálogo, allá entre las partes, luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas, y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”, explicó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Sobre Nuevo León, es un asunto que corresponde a las autoridades estatales, espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto de diferencias políticas, diría que hasta partidista-electoral, entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal”, insistió.

“Vamos a esperarnos, a ver qué deciden [...] Si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León [...] No sé qué se esté hablando, pero sí les puedo poner como referencia, guardadas todas las proporciones, que hay países que permanecen sin un Gobierno estable por meses, por años, y no estoy hablando de cualquier país, así ha sucedido en Italia, España, y continúa funcionando la economía, la vida pública, todo esto para no exagerar, para ubicarnos, y en una democracia es normal que se den estas diferencias”, subrayó.